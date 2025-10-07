Έβρος: Η στιγμή της σύλληψης των Τούρκων με τα 147 όπλα στον Έβρο - Βίντεο-ντοκουμέντο

Βίντεο από τη σύλληψη των Τούρκων που μετέφεραν 147 πιστόλια στον Έβρο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας τη στιγμή της επιχείρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, κοντά στο Τυχερό Σουφλίου, κατά μήκος της ελληνοτουρκικής οριογραμμής.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που η ειδική ομάδα συνοριοφυλάκων εντοπίζει τους 13 Τούρκους στο σημείο. Οι συνοριοφύλακες διατάζουν αρχικά τους συλληφθέντες να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν τα όπλα και τα εξαρτήματα. Στη συνέχεια, τους καλούν να πλησιάσουν έναν-έναν για να ολοκληρωθεί η σύλληψη.

Να σημειωθεί πως έπειτα από μαραθώνια απολογία στην Ανακρίτρια Αλεξανδρούπολης, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι έξι από τους δεκατρείς Τούρκους που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη στο Τυχερό Σουφλίου για την υπόθεση των 147 πιστολιών και των εκατοντάδων γεμιστήρων.

