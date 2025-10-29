Φρικτό έγκλημα στη Ροδόπη: Γιος επιτέθηκε στον 82χρονο πατέρα του - Βρέθηκε νεκρός

Νεκρός έπεσε ένας ηλικιωμένος στον Ίασμο Ροδόπης, σε φρικτό έγκλημα με θύτη τον γιο του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα xronos.gr, 51χρονος ημεδαπός στον Ίασμο επιτέθηκε στον 82χρονο πατέρα του. Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό το πρωί της Τετάρτης (29/10).

Ο γιος συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Ο 51χρονος θύτης κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του. Δεν κατηγορείται για ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε, ως αιτία θανάτου ήταν η καρδιακή ανακοπή. Ωστόσο, στο κεφάλι του θύματος υπήρχαν σοβαρά χτυπήματα από τον θύτη, ο οποίος μάλιστα φέρεται να χρησιμοποίησε ως μέσο τέλεσης των πράξεών του, ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Συνεπώς, ο 51χρονος θύτης αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του. Αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Στην κωμόπολη του Ιάσμου από το πρωί επικράτησε πανικός κι αναστάτωση μεταξύ των κατοίκων.

