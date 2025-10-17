Κομοτηνή: Σύλληψη 60χρονου στα σύνορα για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς προβάτων
Επιχείρησε να εισάγει παράνομα στην Ελλάδα ένα κιβώτιο γεμάτο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα, κάτοικου Κομοτηνής, προχώρησαν οι Αρχές στο Τελωνείο Κήπων στον Έβρο.
Επιχείρησε να εισάγει παράνομα στην Ελλάδα ένα κιβώτιο γεμάτο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχου στο αυτοκίνητο του άνδρα εντοπίστηκαν 12 φιαλίδια υγρής ουσίας, που αποτελεούν το διαλύτη και 12 φιαλίδια σκόνης, που αποτελούν το εμβόλιο.
Ο άνδρας κατέθεσε ότι παρέλαβε το κιβώτιο από σταθμό λεωφορείων στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:43 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αφγανιστάν
15:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Επιστροφή Ζίβκοβιτς για ντέρμπι - Εκτός ο Παβλένκα
14:58 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Οριστικά χωρίς τρεις βασικούς κόντρα στον Άρη
12:38 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη
13:41 ∙ WHAT THE FACT