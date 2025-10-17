Κομοτηνή: Σύλληψη 60χρονου στα σύνορα για παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς προβάτων

Στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα, κάτοικου Κομοτηνής, προχώρησαν οι Αρχές στο Τελωνείο Κήπων στον Έβρο.

Επιχείρησε να εισάγει παράνομα στην Ελλάδα ένα κιβώτιο γεμάτο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχου στο αυτοκίνητο του άνδρα εντοπίστηκαν 12 φιαλίδια υγρής ουσίας, που αποτελεούν το διαλύτη και 12 φιαλίδια σκόνης, που αποτελούν το εμβόλιο.

Ο άνδρας κατέθεσε ότι παρέλαβε το κιβώτιο από σταθμό λεωφορείων στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

