Διδυμότειχο: Τρία άτομα σκόρπισαν τον τρόμο στην πόλη - Συνελήφθησαν έπειτα από αποτυχημένη ληστεία

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) με την κατηγορία για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα οι τρεις δράστες το απόγευμα της Παρασκευής ενεργώντας από κοινού και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιχείρησαν να αφαιρέσουν από την κατοχή ενός περαστικού προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, σύμφωνα με το e-evros.gr.

Η απόπειρα ωστόσο απέτυχε, καθώς ο παθών κατάφερε να τραπεί σε φυγή, αποφεύγοντας τη ληστεία. Οι δράστες συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα το πρωί και κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ένας από τους συλληφθέντες δεν είχε εκδώσει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ενώ σε βάρος και των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου.

