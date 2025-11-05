Φωτιά στο Διδυμότειχο: Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη στο χωριό Κυανή
Μεγάλες οι υλικές καταστροφές
Η χθεσινή φωτιά, που ξεκίνησε από μια αποθήκη στην Κυανή Διδυμοτείχου, κύλησε ως… φλεγόμενο ποτάμι μέσα στο χωριό εξαιτίας πετρελαίου δεξαμενής που πήρε φωτιά.
Επίσης, κάηκε ένα σπίτι ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε ένα δεύτερο, καταστρέφοντας φυσικά και την αποθήκη.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις από σχεδόν όλον τον νομό Έβρου κατάφεραν να ελέγξουν και να σβήσουν φωτιά, η οποία ξεκίνησε πιθανόν από βραχυκύκλωμα στην αποθήκη όπου υπήρχε η πλαστική δεξαμενή με 3 τόνους πετρέλαιο.
Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει το μέγεθος της καταστροφής.
