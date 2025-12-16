Χριστούγεννα 2025: Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα

Σε ισχύ είναι από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, με αφορμή την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Newsbomb

Χριστούγεννα 2025: Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρεμιέρα είχε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το διευρυμένο ωραρίο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται στη ανακοίνωση, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

Τρίτη

16/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

17/12/2025

09:00-21:00

Πέμπτη

18/12/2025

09:00-21:00

Παρασκευή

19/12/2025

09:00-21:00

Σάββατο

20/12/2025

09:00-18:00

Κυριακή

21/12/2025

11:00-18:00

Δευτέρα

22/12/2025

09:00-21:00

Τρίτη

23/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

24/12/2025

09:00-18:00

Πέμπτη

25/12/2025

ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή

26/12/2025

ΑΡΓΙΑ

Σάββατο

27/12/2025

09:00-18:00

Κυριακή

28/12/2025

11:00-18:00

Δευτέρα

29/12/2025

09:00-21:00

Τρίτη

30/12/2025

09:00-21:00

Τετάρτη

31/12/2025

09:00-18:00

Πέμπτη

01/01/2026

ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή

02/01/2026

ΚΛΕΙΣΤΑ

Θεσσαλονίκη: Από 13 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο

Από τις 13 Δεκεμβρίου έχει τεθεί σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, δηλαδή 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας στη αυξήθηκε το 2024 κατά 10%

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα

03:52ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκήρυξη ΟΣΥ 2/2025: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 290 προσλήψεις οδηγών

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή Τραμπ κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση – Ζητά αποζημίωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Το κίνητρο μοιάζει να ήταν «η ιδεολογία του IK» σύμφωνα με τον Αλμπανέζι

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί εντοπίστηκαν 12 μετανάστες στα σύνορα Μαρόκου – Αλγερίας

01:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου – Αισθητός σε αρκετές περιοχές

01:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Υποβλήθηκαν 426 αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Βερολίνου για την Ουκρανία: Μικρά βήματα προς εκεχειρία, πρόοδος στις εγγυήσεις ασφάλειας και διαφωνίες για τα ρωσικά κεφάλαια

00:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά εργασίας και πληθωρισμός «φρέναραν» τη Wall Street

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκάδα: Άνδρας κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και πνίγηκε

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποκλεισμός στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας - Συλλαλητήριο αύριο στην Πάτρα

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Προετοιμάζει το έδαφος» ο Λουκασένκο; - Προσκάλεσε τον Μαδούρο να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία σε περίπτωση που εγκαταλείψει την εξουσία

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

23:32LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η 48ωρη απόδραση της στην Κωνσταντινούπολη - Φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι απεργούν την Τρίτη και τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμη Τρίτη για τα 120 αγροτικά μπλόκα: «Τα λεφτά δεν φυτρώνουν, ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ» λέει η κυβέρνηση

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: Μητέρα και πατριός σκότωσαν την έγκυο κόρη τους - Της αφαίρεσαν το μωρό από τη μήτρα

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή Τραμπ κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση – Ζητά αποζημίωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

00:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου - Πού αναμένονται βροχές την επόμενη εβδομάδα

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στο μπλόκο της Νίκαιας: Οι φτωχοί αγρότες πεινάνε, δεν έχουν έρθει με Porsche

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα υπέρ των πολιτών για το επόμενο 1,5 έτος, όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2026

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αδειάζει» τον Αυγενάκη η κυβέρνηση για τον συλληφθέντα Χιλετζάκη του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

22:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Ολυμπιακός: Η συγκινητική ανακοίνωση για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Θρίλερ με την εξαφάνιση 31χρονης σε πεζοπορία στην άγρια φύση - Εντοπίστηκε το κινητό της δύο χρόνια μετά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ