Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:41 μετά τα μεσάνυχτα, σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 65 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά από το Αργοστόλι σύμφωνα με το EMSC.

5,2 από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Η αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 5,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5,8 χλμ. και επίκεντρο τα 65 χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ηλεία.