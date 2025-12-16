Νεκροί εντοπίστηκαν 12 μετανάστες στα σύνορα Μαρόκου – Αλγερίας

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι μετανάστες πέθαναν εκτιμάται πως πέθαναν «από το κρύο και την πείνα»

Νεκροί εντοπίστηκαν 12 μετανάστες στα σύνορα Μαρόκου – Αλγερίας
Τα πτώματα 12 μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική εντοπίστηκαν μεταξύ της 6ης και της 12ης Δεκεμβρίου στο βόρειο Μαρόκο, στα σύνορα με την Αλγερία.

Την 6η Δεκεμβρίου, η Ένωση Βοήθειας στους Μετανάστες σε Ευάλωτη Κατάσταση (Association d'aide aux migrants en situation vulnérable, AMSV), που έχει έδρα την Ούζντα, κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, έστειλε μέλη της στην επαρχία Τζαράντα, αφού έλαβε πληροφορίες για θύματα, εξήγησε στο AFP ο πρόεδρός της Χασάν Αμάρι.

«Ο επαρχιακός εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Τζαράντα επιβεβαίωσε σε εμάς πως εντοπίστηκαν έξι πτώματα», ανέφερε. Και τη 12η Δεκεμβρίου, σε νέα επίσκεψη της οργάνωσης στην περιοχή, «βρέθηκαν άλλα έξι πτώματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγές σε νοσοκομεία, τα θύματα πέθαναν κυρίως «εξαιτίας του κρύου», αλλά και «από πείνα».

Σύμφωνα με την AMSV, πιθανόν επρόκειτο για ανθρώπους που επιδίωκαν να περάσουν σε άλλες χώρες της βόρειας Αφρικής από το Μαρόκο ή μετανάστες που είχαν μόλις περάσει τα σύνορα με την Αλγερία κι είχαν εισέλθει στο έδαφος του βασιλείου.

«Από χρονιά σε χρονιά διαπιστώνουμε αύξηση των θανάτων στην περιοχή αυτή», τόνισε ο κ. Αμάρι, τονίζοντας πως οι θερμοκρασίες πέφτουν ως ακόμη και στους -5° Κελσίου από τα μέσα του Νοεμβρίου ως τα τέλη του Ιανουαρίου και πως οι περισσότεροι μετανάστες δεν έχουν μαζί τους παρά καλοκαιρινά ρούχα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που πέθαναν είναι γυναίκα και νεαρός, περίπου 20 ετών, από τη Γουινέα-Κονακρί, καθώς και υπήκοος Νιγηρίας γεννημένη το 1996 και υπήκοος Καμερούν γεννημένος το 1999, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Ο Αμάρι αναφέρθηκε επίσης στην επικινδυνότητα τάφρου στην αλγερινή πλευρά των συνόρων (πλάτους 4,5 μέτρων και βάθους 4 μ.), παράλληλα με περιφράξεις στη μαροκινή πλευρά. Η τάφρος αυτή γεμίζει νερό όταν ποτάμια στην περιοχή υπερχειλίζουν την περίοδο των βροχών.

Πρόκειται για «τάφρο θανάτου», προορισμένη να αποτρέπει «κάθε διέλευση», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι άνθρωποι πέφτουν μέσα σε αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα ξημερώματα και συχνά πεθαίνουν εξαιτίας της λάσπης καθώς δεν καταφέρνουν να βρουν σταθερό έδαφος να στηριχτούν και να βγουν.

Από το 2017 στην περιοχή αυτή έχουν καταγραφτεί τουλάχιστον 76 θάνατοι, σύμφωνα με την AMSV. Ανάμεσα στα θύματα ήταν μετανάστες από το Τσαντ και πρόσφυγες από το εμπόλεμο Σουδάν, κατά την ίδια πηγή.

Ο Αμάρι επισήμανε πως έχει προειδοποιεί «τις μαροκινές και τις αλγερινές αρχές για την επικινδυνότητα αυτής της τάφρου» από το 2018 και κάλεσε να προστατευτεί «το δικαίωμα στη ζωή».

