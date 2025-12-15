Θρήνος στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 21 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην επαρχία Σάφι

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην παραθαλάσσια πόλη Σάφι, στο Μαρόκο, όταν καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν αιφνίδιες πλημμύρες μέσα σε λίγες ώρες.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΚΟΣΜΟΣ
Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή στη Σάφι, στις ακτές του Μαρόκου στον Ατλαντικό Ωκεανό, εξαιτίας αιφνίδιων και σφοδρών πλημμυρών.

Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στη χώρα την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τις αρχές.

Καταρρακτώδεις βροχές μέσα σε μία ώρα

Η ομώνυμη επαρχία, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια του Ραμπάτ, επλήγη από πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις μέσα σε διάστημα μόλις μίας ώρας, προκαλώντας «εξαιρετικής έντασης» πλημμύρες. Νωρίτερα είχε αναφερθεί πως 32 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης. Oι περισσότεροι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Λασπώδεις χείμαρροι στους δρόμους της πόλης

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν λασπώδεις χειμάρρους να κατακλύζουν τους δρόμους της Σάφι, παρασύροντας κάδους απορριμμάτων και αυτοκίνητα.

Σε ορισμένα πλάνα διακρίνεται μαυσωλείο μισοβυθισμένο στο νερό, καθώς και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας να επιχειρούν με βάρκες για τη διάσωση κατοίκων.

Σημαντικές υλικές ζημιές

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 70 σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη πλημμύρισαν, δέκα οχήματα παρασύρθηκαν, ενώ ζημιές στο οδικό δίκτυο οδήγησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας σε αρκετούς δρόμους.

«Η Σάφι έζησε μια μαύρη μέρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κάτοικος Χάμζα Σντουάνι, ενώ άλλοι κάτοικοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την καθυστέρηση στην άντληση των υδάτων.

Μία ώρα σφοδρής βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη του Σάφι, να παρασύρει αυτοκίνητα και να αποκόψει πολλούς δρόμους στην πόλη και τα περίχωρά της. Οι επιχείρησης διάσωσης συνεχίζονται.

Συνεχίζονται οι έρευνες και οι προειδοποιήσεις

Το βράδυ της Κυριακής η στάθμη των υδάτων είχε υποχωρήσει, αποκαλύπτοντας τεράστιους όγκους λάσπης και αναποδογυρισμένα οχήματα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων συνεχίζονταν, ενώ οι αρχές δήλωναν πως καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Η μαροκινή μετεωρολογική υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για νέο κύμα καταρρακτωδών βροχών σε ολόκληρη τη χώρα έως και την Τρίτη.

Πλημμύρες σε μια χώρα που πλήττεται από ξηρασία

Παρότι το Μαρόκο αντιμετωπίζει σοβαρή ξηρασία για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, τα φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων δεν είναι ασυνήθιστα. Τον Σεπτέμβριο του 2024, πλημμύρες στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους, ενώ τον Νοέμβριο του 2014 περισσότεροι από 30 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στον νότο. Οι φονικότερες πλημμύρες καταγράφηκαν το 1995 στην κοιλάδα Ουρίκα, νότια του Μαρακές, με εκατοντάδες νεκρούς.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Σύμφωνα με ειδικούς, τα ακραία φαινόμενα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Το φθινόπωρο, που παλαιότερα αποτελούσε μεταβατική περίοδο προς τον χειμώνα, πλέον χαρακτηρίζεται από υψηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένη παρουσία υδρατμών στην ατμόσφαιρα, γεγονός που ενισχύει την ένταση των βροχοπτώσεων.

