ΠΑΕ Ολυμπιακός: Η συγκινητική ανακοίνωση για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Ειρήνη.

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, απεβίωσε τη Δευτέρα (15/12) στην οικία της, με την κηδεία να είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12, 12:00).

Ο Ολυμπιακός, με μια συγκινητική ανακοίνωση, «αποχαιρέτησε» τη μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η ανακοίνωση των Πειραιωτών:

"Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας, Ευάγγελου Μαρινάκη.

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.

Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.".