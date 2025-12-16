Σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 16 Δεκεμβρίου

Σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Δεκεμβρίου.

  • 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό νικά το Οθωμανικό Πολεμικό Ναυτικό στη ναυμαχία της Έλλης.
  • 1915 - O Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει τη «Θεωρία της Σχετικότητας».
  • 1920 - Σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών Ρίχτερ χτυπά την επαρχία Κανσού στην Κίνα, σκοτώνοντας περίπου 234.000 έως 314.000 ανθρώπους.
  • 1960 - Αεροπορική τραγωδία στη Νέα Υόρκη: 134 άτομα σκοτώνονται όταν ένα αεροσκάφος Douglas DC-8 της United Airlines συγκρούεται με αεροπλάνο της TWA πάνω από το Στάτεν Άιλαντ.
  • 1974 - Πεθαίνει ο ποιητής Κώστας Βάρναλης. Ήταν ένας σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και διανοούμενους του 20ού αιώνα, με έντονα κοινωνικό, σατιρικό και πολιτικό λόγο.
  • 2023 - Πεθαίνει ο πολυβραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Μιχαλακόπουλος.
  • 2024 - Πεθαίνει, ύστερα από μακρά νοσηλεία ο ηθοποιός Δημήτρης Ήμελλος. Ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους και πολυδιάστατους καλλιτέχνες της ελληνικής θεατρικής σκηνής.
