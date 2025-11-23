Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα

Ο 65χρονος και η 55χρονη από την Έδεσσα εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομεία της Ιταλίας, όπου μεταφέρθηκαν εσπευσμένα μετά τη σοβαρή δηλητηρίαση που υπέστησαν από άγρια μανιτάρια. Μετά την αρχική τους περίθαλψη στο νοσοκομείο της Έδεσσας και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή τους με αεροσκάφος C-130 στην Αθήνα και από εκεί η μεταφορά τους σε εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα στη Ρώμη και την Πίζα. Οι γιατροί διαπίστωσαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για την αναζήτηση συμβατού μοσχεύματος.

Ο γιος τους δημοσίευσε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω της οποίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και προς όλους όσοι συμπαραστέκονται στην οικογένεια. «Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλες και όλους ξεχωριστά. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτό τον αγώνα. Η κατάσταση τους είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να γίνουν καλά! Και πάλι σας ευχαριστώ· αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ, του ΑΧΕΠΑ, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Το ζευγάρι είχε συλλέξει άγρια μανιτάρια σε περιοχή της Έδεσσας και τα κατανάλωσε, χωρίς να γνωρίζει ότι ανήκαν στην επικίνδυνη οικογένεια «Αμανίτες», η οποία περιλαμβάνει μερικά από τα πιο ισχυρά δηλητηριώδη και θανατηφόρα είδη, όπως ο Αμανίτης ο φαλλοειδής και ο Αμανίτης ο μυγοκτόνος. Η συγκεκριμένη κατηγορία φέρει υψηλά επίπεδα τοξίνης, ενώ ακόμη και μικρή ποσότητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο. Η τοξικότητα δεν μειώνεται με το μαγείρεμα ή την κατάψυξη, γι’ αυτό και οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει να τοποθετούνται ποτέ στο ίδιο καλάθι με άλλα είδη.

Τα πρώτα συμπτώματα δηλητηρίασης εμφανίζονται συνήθως έξι έως 24 ώρες μετά την κατανάλωση και περιλαμβάνουν εμετούς, διάρροια, πυρετό, ταχυκαρδία, υπόταση και αφυδάτωση. Μετά από 24 έως 48 ώρες μπορεί να υπάρξει παροδική ύφεση των γαστρεντερικών συμπτωμάτων, όμως ακολουθεί επιδείνωση της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας. Χωρίς κατάλληλη θεραπεία, εντός τριών έως πέντε ημερών μπορεί να επέλθει ηπατική ανεπάρκεια, όπως συνέβη και στην περίπτωση του ζευγαριού.