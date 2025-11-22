Στην Ιταλία το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια - Αναζητούνται μοσχεύματα

Μάχη για να κρατηθούν στη ζωή δίνουν ένας άνδρας και μια γυναίκα από τον Νέο Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατανάλωσαν δηλητηριώδη μανιτάρια, τα οποία έκοψαν οι ίδιοι από τα χωράφια.

Το ζευγάρι, συνοδεία του γιου τους, μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ιταλία, όπου αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την αναζήτηση μοσχεύματος.

Ο 65χρονος βγήκε το πρωί της Τρίτης για να μαζέψει μανιτάρια. Όταν επέστρεψε σπίτι τα μαγείρεψαν με την 55χρονη γυναίκα του. Αργά το βράδυ εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα.

«Δεν ήταν από γιορτή, ήταν από το βουνό άγρια μανιτάρια. Επειδή μένουμε κοντά σε βουνό έτυχε έτσι. Απλά έτυχε να είναι δηλητηριώδη. Συμπτώματα είχαν, εμετούς, ναυτία, ζαλάδα», είπε ο γιος τους.

Ο 65χρονος τους τελευταίους μήνες μάζευε μανιτάρια από τα χωράφια και τα κατανάλωνε μαζί με την οικογένειά του. Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες ένα μαύρο μανιτάρι ήταν αυτό που ήταν αμφιβόλου ποιότητας και το κατανάλωσε με τη σύζυγό του.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο της Έδεσσας, όμως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο ΑΧΕΠΑ. Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σήμανε συναγερμός, για να βρεθούν άμεσα μοσχεύματα.

Διαβάστε επίσης