Θεσσαλονίκη: Έπαθε ανακοπή ενώ καθόταν σε παγκάκι στην Τσιμισκή– Σωτήρια επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ

Σωτήρια ήταν η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ για άνδρα που έπαθε ανακοπή καθώς σώθηκε η ζωή του.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας (24/11), λίγο πριν τις 18:00. Ένας 72χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ καθόταν σε παγκάκι στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, ένα ασθενοφόρο και μια Κινητή Μονάδα.

Εφαρμόστηκε εξειδικευμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ έδωσε μάχη και μετά από 25 λεπτά κατάφερε να επαναφέρει τη λειτουργία της καρδιάς του 72χρονου.

Ο 72χρονος στη συνέχεια παρελήφθη από την Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

