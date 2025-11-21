Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με στύλο - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στην περιοχή του Διάκου κοντά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το thebest.gr, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε έναν στύλο. Ευτυχώς, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνες τους πριν μεταφερθούν άμεσα στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για να διασφαλίσει την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος και να καθαρίσει το οδόστρωμα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης