Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την Δευτέρα έλαβε σήμερα το πρωί ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης στην Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (19/11), μετά το ένταλμα που εξέδωσε η Εισαγγελία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ένταλμα εκδόθηκε αφού η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην Αστυνομία.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την προσαγωγή του 16χρονου στο δικαστικό Μέγαρο Πάτρας tempo24.news

Ο 16χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στα Νιφορέϊκα και σύμφωνα με τον δικηγόρο του Παναγιώτη Κοραντζόπουλο αρνείται κάθε κατηγορία. «Ο 16χρονος δεν κρύφτηκε, ήταν από την πρώτη στιγμή στην διάθεση των Αστυνομικών Αρχών. Και οι γονείς του παιδιού αρνούνται κάθε κατηγορία σε βάρος του» είχε δηλώσει νωρίτερα ο κ. Κοραντζόπουλος συμπληρώνοντας πως θα γίνει μήνυση για ψευδή καταμήνυση και πώς η καταγγελία είναι ψευδής.

Η εξέταση, η οποία είχε παραγγελθεί άμεσα, έρχεται να ενισχύσει τη θέση της 12χρονης, η οποία αμέσως μετά το περιστατικό ενημέρωσε τους γονείς της, οδηγώντας στην άμεση καταγγελία κατά του φερόμενου ως δράστη.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως λέει η ίδια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις. Σε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ενώ δικογραφία σχηματίσθηκε και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση ανηλίκων.

Με πληροφορίες από tempo24.news

