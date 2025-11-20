Πάτρα: Άγρια επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων με ρόπαλα εναντίον 18χρονου

Την κινητοποίηση της ΕΛΑΣ στην Πάτρα προκάλεσε ένα τηλεφώνημα τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11), για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 18χρονου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, συγγενικό πρόσωπο του 18χρονου κάλεσε την Άμεση Δράση καταγγέλοντας τον βάναυσο ξυλοδαρμό του. Ο 18χρονος στις ερωτήσεις που δέχθηκε από τους αστυνομικούς για το επεισόδιο ανέφερε πως συνέβη αργά τη νύχτα ωστόσο άλλαζε συνεχώς τοποθεσίες αναφορικά με το πού διαδραματίστηκε.

Οι αστυνομικού που έφτασαν στο σπίτι του 18χρονου διαπίστωσαν ότι φέρει βαριά χτυπήματα, όμως ο νεαρός αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιοι ήταν οι δράστες και να δώσει περισσότερα στοιχεία στους ένστολους.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Ρίου , όπου και νοσηλεύεται.

