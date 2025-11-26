Μαζικές διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Λάρισας - Κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς

Μαζικά μπλακάουτ σημειώνονται το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στη Λάρισα σε αρκετές περιοχές της πόλης.

Μεταξύ αυτών είναι τμήματα του κέντρου της πόλης (συνοικία Αγίου Αθανασίου), όπως και περιφερειακές συνοικίες, όπως αναφέρει το larissanet.gr.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως αιτία είναι η η βλάβη στον υποσταθμό της Φιλιππούπολης, ενώ εξαιτίας των μαζικών διακοπών έχουν καταγραφεί αρκετές κλήσεις κατοίκων για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ.

