Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (24/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 10:00:00 πμ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ.
944
Κατασκευές
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΘΩΝΟΥ απο κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΗΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΧΕΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
1316
Λειτουργία
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΝΤΖΕΡΗ έως κάθετο: ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1317
Λειτουργία
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΝΤΖΕΡΗ έως κάθετο: ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1317
Λειτουργία
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΟΡΗ έως κάθετο: ΑΒΡΑΜΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1336
Λειτουργία
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Α από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1335
Λειτουργία
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Γ.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ - ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ Ν. - ΚΑΒΑΣΙΛΑ - ΑΛΑΤΙΟΥ - ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΜΗΛΙΑΣ
551
Κατασκευές
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 131 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1522
Κατασκευές
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 131 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1522
Κατασκευές
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΛΣΟΥΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ - ΙΜΒΡΟΥ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
304
Λειτουργία
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 36 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΜΗΤΣΑ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν.ΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΦΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: Ι.ΜΗΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ - ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Ι.ΜΗΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΙΟΥ, ΙΘΩΜΗΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΑΛΣΟΥΣ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ.
949
Κατασκευές
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΥΚΩΝ - ΚΕΔΡΟΥ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΦΟΙΝΙΚΩΝ - ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΛΕΥΚΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ
552
Κατασκευές
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 5:00:00 μμ
ΑΙΓΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΑ απο κάθετο: ΤΖΙΚΗΔΕΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
Κατασκευές
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ - ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ - ΘΑΣΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΤΕΝΕΔΟΥ - ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1510
Λειτουργία
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 6:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
1534
Κατασκευές
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 6:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΤΗΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΠΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
1534
Κατασκευές
24/11/2025 8:00:00 πμ
24/11/2025 6:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: Υ. Α. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΙΨΩΝ απο κάθετο: ΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΚΩ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
1534
Κατασκευές
24/11/2025 9:00:00 πμ
24/11/2025 3:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά οδός:Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΝΟ 59 - 61 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ
1521
Κατασκευές
24/11/2025 10:00:00 πμ
24/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΑΛΕΙΑΣ, ΓΑΡΥΤΤΟΥ, Π.ΜΕΛΑ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ.
943
Κατασκευές
24/11/2025 10:00:00 πμ
24/11/2025 12:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ.
945
Κατασκευές
24/11/2025 10:00:00 πμ
24/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:Θ. ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ έως κάθετο: ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ ΝΟ 29 έως κάθετο: Θ. ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΕΥΔΟΞΟΥ ΝΟ 5Α από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1523
Κατασκευές
24/11/2025 10:00:00 πμ
24/11/2025 12:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΩΤΟΥ ΝΟ 8 έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: Σ. ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 114 από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 104 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1533
Κατασκευές
24/11/2025 10:30:00 πμ
24/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ έως κάθετο: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ
1318
Λειτουργία
24/11/2025 12:00:00 μμ
24/11/2025 4:00:00 μμ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ.
946
Κατασκευές
