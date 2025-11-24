Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (24/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 10:00:00 πμ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ.

944

Κατασκευές

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΘΩΝΟΥ απο κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΗΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΧΕΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1316

Λειτουργία

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΝΤΖΕΡΗ έως κάθετο: ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1317

Λειτουργία

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΝΤΖΕΡΗ έως κάθετο: ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1317

Λειτουργία

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΟΡΗ έως κάθετο: ΑΒΡΑΜΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1336

Λειτουργία

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Α από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1335

Λειτουργία

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 1:00:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Γ.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ - ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ Ν. - ΚΑΒΑΣΙΛΑ - ΑΛΑΤΙΟΥ - ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

551

Κατασκευές

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 131 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1522

Κατασκευές

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 131 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1522

Κατασκευές

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΛΣΟΥΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ - ΙΜΒΡΟΥ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

304

Λειτουργία

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 36 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΜΗΤΣΑ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν.ΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΦΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: Ι.ΜΗΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ - ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Ι.ΜΗΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΙΟΥ, ΙΘΩΜΗΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΑΛΣΟΥΣ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ.

949

Κατασκευές

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΥΚΩΝ - ΚΕΔΡΟΥ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΦΟΙΝΙΚΩΝ - ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΛΕΥΚΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ

552

Κατασκευές

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 5:00:00 μμ

ΑΙΓΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΑ απο κάθετο: ΤΖΙΚΗΔΕΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ

Κατασκευές

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ - ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ - ΘΑΣΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΤΕΝΕΔΟΥ - ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1510

Λειτουργία

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 6:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

1534

Κατασκευές

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 6:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΤΗΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΠΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

1534

Κατασκευές

24/11/2025 8:00:00 πμ

24/11/2025 6:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: Υ. Α. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΙΨΩΝ απο κάθετο: ΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΚΩ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

1534

Κατασκευές

24/11/2025 9:00:00 πμ

24/11/2025 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΝΟ 59 - 61 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ

1521

Κατασκευές

24/11/2025 10:00:00 πμ

24/11/2025 12:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΑΛΕΙΑΣ, ΓΑΡΥΤΤΟΥ, Π.ΜΕΛΑ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ.

943

Κατασκευές

24/11/2025 10:00:00 πμ

24/11/2025 12:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ.

945

Κατασκευές

24/11/2025 10:00:00 πμ

24/11/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:Θ. ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ έως κάθετο: ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ ΝΟ 29 έως κάθετο: Θ. ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΕΥΔΟΞΟΥ ΝΟ 5Α από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1523

Κατασκευές

24/11/2025 10:00:00 πμ

24/11/2025 12:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΩΤΟΥ ΝΟ 8 έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: Σ. ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 114 από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΝΟ 104 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1533

Κατασκευές

24/11/2025 10:30:00 πμ

24/11/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ έως κάθετο: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ

1318

Λειτουργία

24/11/2025 12:00:00 μμ

24/11/2025 4:00:00 μμ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ.

946

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Oι ΗΠΑ διατυμπανίζουν πρόοδο στο ουκρανικό, θα συμφωνήσει ωστόσο το Κρεμλίνο;

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Κηφισίας - Ποιους δρόμους πρέπει να αποφύγετε

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός της Λιντς επιχείρησε να επιτεθεί στον Φάρκε μετά την ήττα από την Άστον Βίλα

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός - Τον μαχαίρωσε ο αδερφός του

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Νοεμβρίου

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η Ιθάκη: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 10  κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

06:52ΥΓΕΙΑ

Γράφτηκε Ιστορία: Αγόρι με σπάνια πάθηση σώθηκε μετά την πρώτη στον κόσμο γονιδιακή θεραπεία

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου - Τι σημαίνει για τον χειμώνα στην Ευρώπη

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

06:40ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Δώσε κι εσύ 12 ευρώ να γίνεις... πρόεδρος, το briefing του Μαρινάκη με τους πολίτες, με ευφυία και δάνεια εμπειρία, αναβαθμίσεις και εκπλήξεις από τη ΔΕΗ, τα ξαναζεσταμένα μακαρόνια της Aegean και το τρένο της Motor Oil 

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: H θαυματουργή επίδραση του Ράφα Μπενίτεθ - Οι φετινές επιδόσεις ρεκόρ

06:34WHAT THE FACT

Νέα δεδομένα αποκαλύπτουν γιατί η Αφρική χωρίζεται στα δύο

06:32LIFESTYLE

Αλλαγές στη βραδινή ζώνη και αγαπημένες σειρές «στο κόκκινο»

06:28LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Αν έκανα εκπομπή με κάποιον άντρα θα ήθελα να είναι ο Χρήστος Φερεντίνος»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραγδαία αύξηση των ενοικίων στην Ανατολική Αττική - Δείτε αναλυτικά που έφτασαν οι τιμές

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός - Τον μαχαίρωσε ο αδερφός του

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η Ιθάκη: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 10  κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους

09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

06:52ΥΓΕΙΑ

Γράφτηκε Ιστορία: Αγόρι με σπάνια πάθηση σώθηκε μετά την πρώτη στον κόσμο γονιδιακή θεραπεία

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

04:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ουκρανία συμφωνούν σε βασικές αρχές για ειρήνη: «Απόλυτος σεβασμός στην κυριαρχία» μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη - Τι περιλαμβάνει η ευρωπαϊκή αντιπρόταση των 28 σημείων

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Όλα όσα αλλάζουν στις προσλήψεις στο Δημόσιο - Πότε είναι ο επόμενος διαγωνισμός

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 41χρονος την ώρα που έπαιζε ρακέτες- Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών με γροθιές και κλωτσιές – Σοκαριστικό βίντεο

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ