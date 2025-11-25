Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (25/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1526
Κατασκευές
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 11:30:00 πμ
ΒΥΡΩΝΑ
Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛ, ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως κάθετο: ΒΟΙΩΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1320
Λειτουργία
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ, ΑΜΑΣΙΟΥ, ΑΝΘΕΩΝ, ΛΑΝΑΠΛΕΞ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
948
Κατασκευές
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 1:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΗΜΝΟΥ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1334
Λειτουργία
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ 18 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 26 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
1319
Λειτουργία
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ 27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 151 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 3:00:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 3Γ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1531
Κατασκευές
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
(α) ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΛΕΩΦ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΛΕΩΦ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
305
Λειτουργία
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΟΥΣ.
947
Κατασκευές
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΜΥΚΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΧΙΟΥ, ΝΙΡΒΑΝΑ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.
950
Κατασκευές
25/11/2025 8:00:00 πμ
25/11/2025 5:00:00 μμ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ν.ΜΑΚΡΗ - ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΒΑΛΑΣΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΡΙΜΙΝΙ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΗΤΕΙΑΣ - ΔΩΡΙΔΟΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΑΖΑΡΟΥ - ΚΑΦΕΤΖΗ - ΦΩΚΑΙΑΣ - ΕΜΜΕΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - Κ.ΚΑΝΑΡΗ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΛΥΚΕΙΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΘΡΑΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΝΔΡΟΥ - ΔΡΑΜΑΣ - ΤΣΙΜΑ ΗΡΑΚΛΗ - ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ - ΑΡΓΟΥΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΓΑΚΗ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚ. - ΚΑΦΕΤΖΗ - ΚΟΛΛΙΑ ΜΙΧ. - ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΡΕΤΗΣ - ΠΑΣΒΑΓΚΑ - ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ - ΕΜΜΕΗ - ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1479
Λειτουργία
25/11/2025 8:30:00 πμ
25/11/2025 11:30:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΜΟΥΣΩΝ ΝΟ 17 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1524
Κατασκευές
25/11/2025 9:30:00 πμ
25/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ
1527
Κατασκευές
25/11/2025 9:30:00 πμ
25/11/2025 1:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΝΟ 9 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ
1525
Κατασκευές
25/11/2025 9:30:00 πμ
25/11/2025 3:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΤΖΑ απο κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ
1329
Λειτουργία
25/11/2025 9:30:00 πμ
25/11/2025 3:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 03:30 μμ
1329
Λειτουργία
25/11/2025 10:00:00 πμ
25/11/2025 12:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΡΕΩΣ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
305
Λειτουργία
25/11/2025 10:00:00 πμ
25/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός: ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 16 έως κάθετο: ΚΥΝΙΣΚΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΚΥΝΙΣΚΑΣ έως κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ ΝΟ 36 - 38 από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΙΣΚΑΣ απο κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1532
Κατασκευές
25/11/2025 10:30:00 πμ
25/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ απο κάθετο: ΒΟΙΩΤΙΑΣ έως κάθετο: ΦΩΚΙΔΟΣ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ
1321
Λειτουργία
25/11/2025 11:00:00 πμ
25/11/2025 2:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
1528
Κατασκευές
25/11/2025 12:00:00 μμ
25/11/2025 2:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΜΑΡΩΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΓΩΤΗ απο κάθετο: ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ
1529
Κατασκευές
25/11/2025 12:00:00 μμ
25/11/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΥΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΕΒΡΟΥ έως κάθετο: ΓΥΘΕΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
25/11/2025 1:00:00 μμ
25/11/2025 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΓΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΜΟΥ έως κάθετο: ΑΓΚΙΣΤΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ
1345
Λειτουργία
25/11/2025 1:30:00 μμ
25/11/2025 3:30:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ
1530
Κατασκευές
25/11/2025 2:00:00 μμ
25/11/2025 5:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ
1344
Λειτουργία
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος