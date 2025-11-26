Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (26/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1332 Λειτουργία

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΤΣΙΜΙΣΚΗ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ έως κάθετο: ΤΣΙΜΙΣΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΤΣΙΜΙΣΚΗ έως κάθετο: ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1323 Λειτουργία

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΟΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1538 Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 11:00:00 πμ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΛΗΣ 556 Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 41 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1539 Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΑΛΩΦ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ έως: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 8 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1322 Λειτουργία

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ έως κάθετο: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 3:00:00 μμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΝΣΕΝ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΤΣΙΜΑΡΑ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1537 Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 3:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ - ΑΓΙΑΣΜΟΥΘΙ - ΦΩΚΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΤΕ - ΛΕΓΡΑΙΝΑ - Λ.ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΠΟ 116Η ΟΔΟΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ 1Η ΟΔΟ ΕΩΣ 8Η ΟΔΟ - ΒΡΥΟΥΛΩΝ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΚΟΡΦΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΥΠΡΟΥ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ - ΓΑΖΙΑΣ - ΣΗΤΕΙΑΣ - ΜΕΡΚΟΥΡΗ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΜΟΥΣΩΝ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΟΜΗΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΓΑΠΗΣ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ - ΚΑΤΑΦΥΓΙ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΝ - ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΜΙΧ. - ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΣΚΥΡΟΥ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΤΑΫΓΕΤΟΥ - ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΤΙΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ - ΠΑΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1501 Λειτουργία

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 3:00:00 μμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΝΣΕΝ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΤΣΙΜΑΡΑ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1537 Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 3:00:00 μμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΕΤΤΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΕΤΤΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΙΩΝ απο κάθετο: ΑΣΠΕΝΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1537 Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 4:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΛΕΩΦ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΚΥΘΝΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 306 Λειτουργία

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 4:00:00 μμ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Λ.ΦΥΛΗΣ - Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΜΙΧ.ΑΓΓΕΛΟΥ - ΦΡΑΝΤΖΗ Γ. - ΣΟΥΡΗ Γ. - ΡΟΙΔΗ ΕΜΜ. - ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΩ - ΡΙΤΣΟΥ Ι. - ΚΟΡΑΗ ΑΔΑΜ - ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΓΓ. - ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΑΝΔΡ. - ΒΙΚΕΛΑ ΔΗΜ. - ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ 553 Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 4:00:00 μμ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΒΑΡΔΑ - ΒΙΖΥΗΝΟΥ - ΒΡΑΝΑ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΑΝΘΕΝΙΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΒΑΛΗ - ΑΚΟΜΗΝΑΤΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 554 Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 4:00:00 μμ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΝΙΚ.ΦΩΚΑ - ΝΙΚ.ΟΥΡΑΝΟΥ - ΞΙΦΙΑ ΝΙΚ - ΠΟΥΛΧΕΡΕΙΑΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ - - ΛΑΣΚΑΡΗ Β. 555 Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΜΥΚΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. 954 Κατασκευές

26/11/2025 8:00:00 πμ 26/11/2025 4:00:00 μμ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΩΤΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ENCO SA KAI LOGIKA 4pl BEYOND 51 ΑΔΜΗΕ

26/11/2025 8:00:00 πμ 3/12/2025 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 82 + 90 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

26/11/2025 9:00:00 πμ 26/11/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ απο κάθετο: ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ έως κάθετο: Ε. ΠΙΣΣΑ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:Ε. ΠΙΣΣΑ απο κάθετο: ΦΩΤΟΜΑΡΑ έως κάθετο: Θ. ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ ΝΟ 79 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ 1534 Κατασκευές

26/11/2025 10:00:00 πμ 26/11/2025 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΜΕΛΗΤΟΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΗΤΟΣ απο κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΗΤΟΣ ΝΟ 7 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΝΟ 7 - 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1535 Κατασκευές

26/11/2025 10:00:00 πμ 26/11/2025 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1536 Κατασκευές

26/11/2025 10:00:00 πμ 26/11/2025 12:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΝΕΦΕΛΗΣ, ΝΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΤΑ. 951 Κατασκευές

26/11/2025 10:00:00 πμ 26/11/2025 1:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΝΟ 23 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΝΟ 32 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ 1540 Κατασκευές

26/11/2025 11:00:00 πμ 26/11/2025 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΤΟΥΣΑ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ 1324 Λειτουργία

26/11/2025 11:30:00 πμ 26/11/2025 1:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ απο κάθετο: ΔΕΩΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΙΩΤΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ 1325 Λειτουργία

26/11/2025 12:00:00 μμ 26/11/2025 4:00:00 μμ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ. 953 Κατασκευές