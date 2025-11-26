Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (26/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1332
Λειτουργία
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΣΙΜΙΣΚΗ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ έως κάθετο: ΤΣΙΜΙΣΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΤΣΙΜΙΣΚΗ έως κάθετο: ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1323
Λειτουργία
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 11:00:00 πμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΟΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1538
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΛΗΣ
556
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΝΟ 41 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1539
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΑΛΩΦ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ έως: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 8 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1322
Λειτουργία
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ έως κάθετο: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 3:00:00 μμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΝΣΕΝ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΤΣΙΜΑΡΑ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1537
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 3:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ - ΑΓΙΑΣΜΟΥΘΙ - ΦΩΚΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΤΕ - ΛΕΓΡΑΙΝΑ - Λ.ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΠΟ 116Η ΟΔΟΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ 1Η ΟΔΟ ΕΩΣ 8Η ΟΔΟ - ΒΡΥΟΥΛΩΝ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΚΟΡΦΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΥΠΡΟΥ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ - ΓΑΖΙΑΣ - ΣΗΤΕΙΑΣ - ΜΕΡΚΟΥΡΗ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΜΟΥΣΩΝ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΟΜΗΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΓΑΠΗΣ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ - ΚΑΤΑΦΥΓΙ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΝ - ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΜΙΧ. - ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΣΚΥΡΟΥ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΤΑΫΓΕΤΟΥ - ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΤΙΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ - ΠΑΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
1501
Λειτουργία
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 3:00:00 μμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΝΣΕΝ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΤΣΙΜΑΡΑ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΙΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ απο κάθετο: ΝΑΝΣΕΝ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1537
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 3:00:00 μμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΕΤΤΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΕΤΤΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΙΩΝ απο κάθετο: ΑΣΠΕΝΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1537
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΛΕΩΦ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΚΥΘΝΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
306
Λειτουργία
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Λ.ΦΥΛΗΣ - Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΜΙΧ.ΑΓΓΕΛΟΥ - ΦΡΑΝΤΖΗ Γ. - ΣΟΥΡΗ Γ. - ΡΟΙΔΗ ΕΜΜ. - ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΩ - ΡΙΤΣΟΥ Ι. - ΚΟΡΑΗ ΑΔΑΜ - ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΓΓ. - ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΑΝΔΡ. - ΒΙΚΕΛΑ ΔΗΜ. - ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ
553
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΒΑΡΔΑ - ΒΙΖΥΗΝΟΥ - ΒΡΑΝΑ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΑΝΘΕΝΙΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΒΑΛΗ - ΑΚΟΜΗΝΑΤΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
554
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΝΙΚ.ΦΩΚΑ - ΝΙΚ.ΟΥΡΑΝΟΥ - ΞΙΦΙΑ ΝΙΚ - ΠΟΥΛΧΕΡΕΙΑΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ - - ΛΑΣΚΑΡΗ Β.
555
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΜΥΚΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.
954
Κατασκευές
26/11/2025 8:00:00 πμ
26/11/2025 4:00:00 μμ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΩΤΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ENCO SA KAI LOGIKA 4pl BEYOND
51
ΑΔΜΗΕ
26/11/2025 8:00:00 πμ
3/12/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 82 + 90 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
26/11/2025 9:00:00 πμ
26/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ απο κάθετο: ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ έως κάθετο: Ε. ΠΙΣΣΑ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:Ε. ΠΙΣΣΑ απο κάθετο: ΦΩΤΟΜΑΡΑ έως κάθετο: Θ. ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ ΝΟ 79 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
1534
Κατασκευές
26/11/2025 10:00:00 πμ
26/11/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΜΕΛΗΤΟΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΗΤΟΣ απο κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΗΤΟΣ ΝΟ 7 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΝΟ 7 - 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1535
Κατασκευές
26/11/2025 10:00:00 πμ
26/11/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1536
Κατασκευές
26/11/2025 10:00:00 πμ
26/11/2025 12:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΝΕΦΕΛΗΣ, ΝΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΤΑ.
951
Κατασκευές
26/11/2025 10:00:00 πμ
26/11/2025 1:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ απο κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΕΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΝΟ 23 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΝΟ 32 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ
1540
Κατασκευές
26/11/2025 11:00:00 πμ
26/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΤΟΥΣΑ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
1324
Λειτουργία
26/11/2025 11:30:00 πμ
26/11/2025 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ απο κάθετο: ΔΕΩΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΙΩΤΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ
1325
Λειτουργία
26/11/2025 12:00:00 μμ
26/11/2025 4:00:00 μμ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ.
953
Κατασκευές
26/11/2025 2:00:00 μμ
26/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
1333
Λειτουργία
