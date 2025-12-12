Χαλκίδα: Δεσποζόμενος σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε ηλικιωμένο περαστικό

Στιγμές τρόμου έζησε ένας ηλικιωμένος άνδρας στη Χαλκίδα, όταν δέχθηκε ξαφνική επίθεση από σκύλο ενώ περπατούσε σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τα περασμένα 24ωρα στη οδό Αγγελή Γοβιού, όπου το άτυχο θύμα βρέθηκε αντιμέτωπο με το ζώο. Ο σκύλος επιτέθηκε στον ηλικιωμένο και του κατάφερε δαγκώματα στο πόδι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν επρόκειτο για αδέσποτο, αλλά για δεσποζόμενο ζώο. Το ζώο φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή της ιδιοκτήτριας και να προκάλεσε το ατύχημα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την παροχή βοήθειας στον τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Εκεί, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό περιποιήθηκε τα τραύματά του και προχώρησε στη χορήγηση αντιτετανικού ορού για προληπτικούς λόγους.

Ο ηλκιωμένος πήρε εξιτήριο λίγη ώρα αργότερα καθως τα τραύματά του δεν κρίσθηκαν σοβαρά και επέστρεψε σπίτι του.

Διαβάστε επίσης