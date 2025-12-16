Αίγιο: Από περιτονίτιδα ο θάνατος του 43χρονου μποξέρ που κατέληξε στο νοσοκομείο

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του 43χρονου μποξέρ στο Αίγιο, ο οποίος κατέληξε λίγες ώρες μετά το σοβαρό επεισόδιο που προκάλεσε στο τοπικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο θάνατός του οφείλεται σε περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο, κλείνοντας έτσι μια υπόθεση που είχε αναστατώσει την κοινότητα.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο Αιγίου για εξέταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό σχετικά με τη θεραπευτική προσέγγιση, με τη λεκτική αντιπαράθεση να εξελίσσεται σε βίαιη επίθεση μέσα στο ιατρείο.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και σχηματίστηκε δικογραφία, όμως ο άνδρας είχε ήδη φύγει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου χωρίς να εντοπιστεί.

Το απόγευμα της Κυριακής, συγγενικά του πρόσωπα βρήκαν τον 43χρονο νεκρό στο σπίτι του, γεγονός που προκάλεσε νέα ερωτήματα λόγω του πρόσφατου επεισοδίου στο νοσοκομείο. Η εντολή για διενέργεια νεκροψίας στόχευε στην πλήρη διερεύνηση των αιτιών του θανάτου.

Η νεκροψία κατέδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από περιτονίτιδα σε συνδυασμό με ισχαιμικό επεισόδιο. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, αποκλείουν άμεση σύνδεση μεταξύ του θανάτου και της βίαιης επίθεσης στο νοσοκομείο, ωστόσο η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η μαρτυρία του γιατρού για την επίθεση

Ο γιατρός που δέχθηκε την επίθεση περιέγραψε σοκαριστικές στιγμές, σημειώνοντας ότι ο 43χρονος τον προσέγγισε απειλητικά χωρίς πρότερη πρόκληση και τον χτύπησε επανειλημμένα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, υπέστη πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, με αποτέλεσμα να χρειαστούν ράμματα στο φρύδι.

Η επίθεση διήρκεσε περίπου20 λεπτά, κατά τα οποία ο γιατρός αδυνατούσε να αμυνθεί.

Γνώριμος στις Αρχές

Ο 43χρονος μποξέρ ήταν γνωστός στις Αρχές για προηγούμενες παραβάσεις και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με τον γιατρό, υπήρχαν πληροφορίες για παλαιότερα επεισόδια βίας σε βάρος υγειονομικών, που είχαν προκαλέσει ανησυχία και φόβο στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Η υπόθεση παραμένει υπό την προσοχή των αρχών, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις.

Το περιστατικό αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί σε συνθήκες πίεσης και τη σημασία της προστασίας τους από βίαιες επιθέσεις.

