Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – πυγμάχο στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο του Αιγίου σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό βίας, όταν ένας ασθενής, γνωστός στις Αρχές για παραβατική συμπεριφορά, επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια έναν γιατρό.

Ο δράστης, που έχει ιστορικό φυλακίσεων και είναι πυγμάχος, άρχισε να χτυπά τον γιατρό χωρίς προφανή λόγο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο γιατρός είναι εκτός κινδύνου, όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

Το νοσοκομείο προτίθεται να καταθέσει μήνυση, ενώ, η Αστυνομία αναζητά τον δράστη για σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σύμφωνα με το tempo24.news.

«Μου περιέγραψαν οι συνάδελφοι του νοσοκομείου Αιγίου πριν από λίγο ένα φρικτό περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από παραβατικό άτομο», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ένα άτομο που μπαινοβγαίνει στη φυλακή, πήγε στα επείγοντα του νοσοκομείου στο ορθοπεδικό ιατρείο, κάτι του ξίνισε χωρίς καμία αιτία άρχισε να ρίχνει μπουνιές στο γιατρό. Από τις μπουνιές στο πρόσωπο μέσα στα αίματα έπεσε κάτω και πίσω και χτύπησε στο κεφάλι ευτυχώς σε μη ζωτικά σημεία από ό,τι φαίνεται», είπε για το περιστατικό.

«Μεγάλη τύχη που είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι άσχημα χτυπημένος. Τώρα γίνεται εκτίμηση της κατάστασης. Αυτό το παραβατικό άτομο που είναι μποξέρ και τον ξέρει η αστυνομία με το μικρό του όνομα, μπαινοβγαίνει φυλακή, γιατί είναι έξω; Φυσικά το νοσοκομείο θα κάνει μήνυση, υπηρετούν σεκιουριτάδες, τι να κάνουν όμως με αυτόν που μπορεί να σκοτώσει για ψύλλου πήδημα;», αναρωτήθηκε ο κ. Γιαννάκος.