Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

Τραγικός ήταν ο επίλογος του σοβαρού επεισοδίου μέσα στο νοσοκομείο Αιγίου το πρωί της Παρασκευής, όταν ένας 44χρονος γρονθοκόπησε γιατρό και αμέσως μετά εξαφανίστηκε για να μην συλληφθεί.

Ο 44χρονος, σύμφωνα με το pelop.gr βρέθηκε αναίσθητος μέσα στο σπίτι του, από συγγενείς του. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στο επεισόδιο της Παρασκευής, ο δράστης, ο οποίος είχε ποινικό παρελθόν με καταδικαστικές αποφάσεις για ναρκωτικά και ποινές φυλάκισης προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση, όπου λογομάχησε με τον γιατρό και τα πράγματα γρήγορα αγρίεψαν με συνέπεια να τον γρονθοκοπήσει.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, αλλά ο 44χρονος είχε προλάβει να διαφύγει, ώστε να γλιτώσει το αυτόφωρο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή και αν σχετίζεται με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο είχε πάει στο νοσοκομείο.