Αίγιο: «Με βάραγε για 20 λεπτά», είπε ο γιατρός που γρονθοκοπήθηκε από ασθενή-μποξέρ

Σε ρινγκ μετατράπηκε το βράδυ της Παρασκευής το Νοσοκομείο Αιγίου, όταν ένας ασθενής φέρεται να γρονθοκόπησε άγρια ορθοπαιδικό ιατρό μέσα στο ιατρείο του. Ο γιατρός, μιλώντας για το περιστατικό, περιέγραψε έναν απρόκλητο και παρατεταμένο ξυλοδαρμό, που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του στο πρόσωπο.

Η στιγμή της επίθεσης

Το θύμα δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον δράστη, ούτε είχε προηγηθεί κάποια διαφωνία μεταξύ τους. Ο ασθενής, ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι μποξέρ και γυμναστής, του επιτέθηκε για έναν ασήμαντο έως ανύπαρκτο λόγο.

«Μου ήρθε πολύ κοντά», εξήγησε ο γιατρός, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega. «Με πλησίασε και μου είπε: "ρε γιατρέ, δεν μου αρέσει η μούρη σου". Με χτυπούσε είκοσι λεπτά και μου έλεγε συνέχεια αυτό. Επί σχεδόν μισή ώρα, με πετούσε πάνω-κάτω στο ιατρείο. Του εξηγούσα ότι δεν του είχα κάνει τίποτα και ότι δεν ήξερα να αμυνθώ, αλλά εκείνος συνέχιζε. Μου έλεγε: "Άσε μωρέ, δεν μ’ αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς"».

Σοβαρές βλάβες στο πρόσωπο

Ο γιατρός υπέστη σοβαρές βλάβες, κυρίως στο πρόσωπο, από τη συνεχή γροθοκόπηση.

«Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές, στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μου το τελείωσε. Έχω ράμματα στο φρύδι, ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα».

Σύμφωνα με την εκτίμηση του θύματος, ο δράστης φάνηκε να έχει «μυαλό μικρού παιδιού», καθώς ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε όταν ο γιατρός απλώς σηκώθηκε από το γραφείο του: «Νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Βαράμε εμείς ασθενείς;» διερωτήθηκε.

Γνώριμος στις Αρχές ο δράστης

Όπως αποκαλύφθηκε, ο ασθενής-μποξέρ είναι γνωστός στις Αρχές για παραβατική δράση και έχει εκτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης.

Ο γιατρός επισήμανε ότι ο δράστης πιθανότατα βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα: «Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είχε πιει. Έχει προβλήματα. Κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο έχει σίγουρα. Κάποιοι νοσηλευτές μου είπαν ότι είχε πιάσει από τον λαιμό μια νοσηλεύτρια. Κάπου είχε βγάλει όπλο, γι’ αυτό δεν ήρθε η ασφάλεια. Αυτά ξέρω», κατέληξε.

