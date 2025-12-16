Χανιά: Έχυσαν γάλα στην Εφορία οι αγρότες – «Είναι το κάστρο του Μητσοτάκη», φώναζαν
«Προσπαθούν να διασπάσουν τα μπλόκα», διαμαρτύρονταν οι αγρότες
Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΕΝΟΑΣ) νομού Χανίων προχωρά σε κλιμάκωση των δράσεων, βάσει των πρόσφατων αποφάσεων του συντονιστικού των μπλόκων.
Η Ομοσπονδία διαμηνύει πως «οι αγρότες δεν πρόκειται κάνουν πίσω». Το πρωί της Τρίτης, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν έντονη διαμαρτυρία.
Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο
