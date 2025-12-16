Jet Oil: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε την Τρίτη (16/12) στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιριών εμπορίας καυσίμων διότι σχετίζονται με τη Ρωσία.

Με εντολή τού επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύθηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην εμπορία πετρελαιοειδών.

Οι πέντε αυτές εταιρείες (δεν περιλαμβάνονται στις πέντε αυτές εταιρείες οι γνωστές μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών) φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας, δεν διαμένει στην Ελλάδα και συνδέεται με το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις πέντε εταιρείες πετρελαιοειδών είναι η Jet Oil που νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε την αναστολή εργασιών της.

Αναλυτικότερα, δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πέντε αυτών εταιρειών, όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία (εγκαταστάσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, κ.λπ.). Η ενέργεια της ανεξάρτητης Αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, η Αρχή θα λάβει μέριμνα για τους εργαζόμενους στις εταιρείες προκειμένου να απελευθερωθούν τα αναγκαία κεφάλαια για να πληρωθούν οι μισθοί και οι άλλες απαιτήσεις των εργαζομένων.

Διαβάστε επίσης