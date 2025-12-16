Μάθιου Πέρι: Εκτός φυλακής ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη - Οκτώ μήνες κατ' οίκον περιορισμό

Ο γιατρός Μαρκ Τσάβεζ που ομολόγησε την ενοχή του για την προμήθεια κεταμίνης στον ηθοποιό Μάθιου Πέρι πριν από τον θάνατό του από υπερβολική δόση καταδικάστηκε την Τρίτη (16/12) σε 8 μήνες κατ' οίκον περιορισμό.

Η δικαστής Σερλίν Πις Γκαρνέτ επέβαλε την ποινή, η οποία περιλαμβάνει 3 χρόνια επιτήρησης, στον 55χρονο Μαρκ Τσάβεζ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες.

Πριν από την έκδοση της ποινής, ο Τσάβεζ απευθύνθηκε στη δικαστή και είπε ότι είχε χάσει πρόσφατα ένα αγαπημένο του πρόσωπο και κατανοούσε τον πόνο που προκάλεσε ο θάνατος του Πέρι.

«Θέλω απλώς να πω ότι η καρδιά μου είναι με την οικογένεια Πέρι», δήλωσε.

«Ανέλαβε νωρίς την ευθύνη»

Ο Τσάβεζ προμηθεύτηκε κεταμίνη και την έδωσε στον Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση νωρίτερα αυτό το μήνα για την πώληση κεταμίνης στον Πέρι τους μήνες πριν από το θάνατό του.

Οι δικηγόροι του Τσάβεζ τόνισαν τη διαφορά μεταξύ των δύο γιατρών και δήλωσαν ότι ο πελάτης τους «ανέλαβε νωρίς την ευθύνη» συνεργαζόμενος με τους ανακριτές και παραδίδοντας οικειοθελώς την ιατρική του άδεια πριν από την ακροαματική διαδικασία για την κράτησή του.

«Αυτά είναι πραγματικά βήματα που κάνει κάποιος προς την ανάληψη ευθύνης», είπε ο δικηγόρος Μάθιου Μπίνινγκερ.

Χαρακτήρισε την ποινή «δίκαιη και ορθή έκβαση» για την υπόθεση.

Ο Πέρι έπαιρνε νόμιμα κεταμίνη, η οποία χρησιμοποιείται ως αναισθητικό σε χειρουργικές επεμβάσεις, ως θεραπεία για την κατάθλιψη. Αλλά όταν ο τακτικός γιατρός του δεν του χορηγούσε τις ποσότητες που ήθελε, στράφηκε στον Πλασένσια.

Ο Πέρι πάλευε με τον εθισμό για χρόνια, από την εποχή που έπαιζε στη σειρά «Friends», όταν έγινε ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς αστέρες της γενιάς του ως Τσάντλερ Μπινγκ. Brian Ach/Invision/AP

«Ηλίθιος» που μπορούσε να εκμεταλλευτεί για χρήματα

Ο Πλασένσια παραδέχτηκε ότι εκμεταλλεύτηκε τον Πέρι, γνωρίζοντας ότι ήταν ένας εξαρτημένος που αγωνιζόταν να ξεφύγει από τον εθισμό του. Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, ο Πλασένσια έστειλε μήνυμα στον Τσάβεζ ότι ο Πέρι ήταν ένας «ηλίθιος» που μπορούσε να εκμεταλλευτεί για χρήματα.

Ο Τσάβεζ παραδέχτηκε ότι προμηθεύτηκε την κεταμίνη από έναν χονδρέμπορο με ψευδείς προφάσεις και ομολόγησε την ενοχή του για μία κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό τη διανομή κεταμίνης. Δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ο Πέρι πάλευε με τον εθισμό για χρόνια, από την εποχή που έπαιζε στη σειρά «Friends», όταν έγινε ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς αστέρες της γενιάς του ως Τσάντλερ Μπινγκ. Πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζένιφερ Άνιστον, την Κόρτνεϊ Κοξ, την Λίζα Κούντροου, τον Ματ ΛεΜπλάνκ και τον Ντέιβιντ Σουίμερ για 10 σεζόν από το 1994 έως το 2004 στην υπερπαραγωγή του NBC.

Ο Τσάβες είναι ο δεύτερος από τους πέντε κατηγορούμενους που ομολόγησαν την ενοχή τους σε σχέση με τον θάνατο του Πέρι σε ηλικία 54 ετών το 2023.

