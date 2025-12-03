Μάθιου Πέρι: Οι συγκινητικές δηλώσεις των γονιών του για την καταδίκη του γιατρού

Οι γονείς του Μάθιου Πέρι εξέδωσαν συγκινητικές δηλώσεις πριν από την έκδοση της ποινής του γιατρού που κατηγορείται για την πώληση κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού τον Οκτώβριο του 2023.

Τον Ιούλιο, ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια είχε επίσημα ομολογήσει την ενοχή του για τη χορήγηση κεταμίνης στον Πέρι πριν από τον θάνατό του. Ο Πλασένσια — ένας από τους πέντε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες για τον θάνατο του ηθοποιού — συνήψε συμφωνία αποδοχής ενοχής τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, οι νέες επιστολές των συγγενών υποβλήθηκαν στο δικαστήριο πριν από την καταδίκη του Πλασένσια την Τετάρτη (03/12).

«Πώς μετράτε τον πόνο; Μπορείτε να δώσετε μια λογική εξήγηση; Το να χάνεις τα πάντα;», γράφει η επιστολή που συνέταξαν η μητέρα του Πέρι, Σούζαν Μόρισον, και ο πατριός του, Κιθ Μόρισον, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

«Ήταν μια ζωή τόσο συνυφασμένη με τη δική μας και που μερικές φορές κρατιόταν στη θέση της με κολλητική ταινία, με σύρμα, με οτιδήποτε που θα μπορούσε να εμποδίσει αυτό το μεγάλο, τρομερό πράγμα να σκοτώσει τον πρωτότοκο γιο μας και τις καρδιές μας μαζί του», συνεχίζει η επιστολή. «Και τότε αυτά τα άπληστα τσακάλια βγαίνουν από το σκοτάδι και όλες οι προσπάθειες πάνε χαμένες. Όλα καταρρέουν».

Η δήλωση συνεχίζει χαρακτηρίζοντας τον Πλασένσια «από τους πιο ένοχους όλων τους» και αναφέρει ότι ο πόνος τους είναι ένα «βαθύ πηγάδι» χωρίς πάτο.

Φωτ. Αρχείου - Ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια φεύγει από το δικαστήριο στο Λος Άντζελες στις 23 Ιουλίου 2025. AP/Damian Dovarganes

«Ήθελε, χρειαζόταν, άξιζε μία τρίτη πράξη»

Σύμφωνα με την συμφωνία αποδοχής ενοχής του Πλασένσια, αυτός διένειμε 20 φιαλίδια κεταμίνης, παστίλιες κεταμίνης και σύριγγες στον Πέρι και στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, Κένεθ Ιγουαμάσα, μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου 2023 και 12 Οκτωβρίου 2023, όπως είχε προηγουμένως αναφερθεί από το ABC News.

Ο διάσημος ηθοποιός πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023 από οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως πνιγμός, στεφανιαία νόσος και επιδράσεις της βουπρενορφίνης, ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διαταραχής χρήσης οπιοειδών, σύμφωνα με την αυτοψία του.

«Η ιστορία του συγκίνησε τόσους πολλούς ανθρώπους», συνεχίζει η επιστολή της μητέρας και του πατριού του ηθοποιού της σειράς Friends, σύμφωνα με το Rolling Stone. «Και ήθελε, χρειαζόταν, άξιζε... μία τρίτη πράξη. Ήταν... στο στάδιο του σχεδιασμού. Και τότε, εμφανίστηκαν αυτά τα τσακάλια».

«Κανείς που ζει και είναι σε επαφή με την πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να αγνοεί τους αγώνες του Μάθιου. Αλλά αυτός ο γιατρός συνωμότησε για να παραβιάσει τις πιο σημαντικές του υποσχέσεις, επανειλημμένα, κρυφά μέσα στη νύχτα για να συναντήσει το θύμα του», προσθέτει. «Για ποιο λόγο, για μερικές χιλιάδες δολάρια; Για να εκμεταλλευτεί την ευαλωτότητα του γιου μας... και να καυχηθεί, όπως έκανε, με εκείνη την αποκαλυπτική ερώτηση: "Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος. Ας το μάθουμε". Κάποια πράγματα είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβει κανείς».

«Θα ήταν το στήριγμά μας»

Ο πατέρας και η μητριά του Πέρι, Τζον και Ντέμπι Πέρι, μοιράστηκαν επίσης τη θλίψη τους στην επιστολή τους για τον αντίκτυπο στο θύμα. Γράφοντας ότι ο Πλασένσια «δεν άξιζε να ακούσει» τα συναισθήματά τους, ο Τζον και η Ντέμπι χαρακτήρισαν τον αείμνηστο ηθοποιό «έναν ζεστό, στοργικό άνθρωπο που θα ήταν το στήριγμά μας καθώς γερνούσαμε. Έναν θείο για τα εγγόνια μας και το βουνό στο οποίο θα μπορούσαν να στραφούν τα αδέλφια του. Τον επόμενο "πατριάρχη" μας».

«Η ανάρρωση του Μάθιου εξαρτιόταν από το να πείτε ΟΧΙ», συνεχίζουν, απευθυνόμενοι απευθείας στον Πλασένσια.

«Σας ένοιαζε;»

«Τα κίνητρά σας; Δεν μπορώ να τα φανταστώ. Ένας γιατρός που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να βοηθά τους ανθρώπους; Τι σκεφτόσασταν; Πόσο καιρό πιστεύατε ότι θα μπορούσατε να χορηγείτε αμέτρητες δόσεις στον Μάθιου χωρίς να ακολουθήσει τελικά ο θάνατός του; Σας ένοιαζε; Σκεφτήκατε; Πόσους ακόμα ανθρώπους έχετε βλάψει χωρίς να το γνωρίζουμε;», συνεχίζει η επιστολή, προσθέτοντας: «Ζητάμε από το δικαστήριο να σας δώσει αρκετό χρόνο για να σκεφτείτε τις πράξεις σας, παρατείνοντας την ποινή σας πέραν του υποχρεωτικού χρόνου».

Πέντε κατηγορούμενοι για τον θάνατο

Τον Αύγουστο του 2024, ο Πλασένσια και τέσσερα άλλα άτομα συνελήφθησαν με κατηγορίες που σχετίζονταν με το θάνατο του ηθοποιού.

Η Τζάσβιν Σάνγκα — γνωστή ως «Η βασίλισσα της κεταμίνης» από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς — κατηγορήθηκε για διάφορα αδικήματα που σχετίζονταν με τη φερόμενη διανομή κεταμίνης. Τον Αύγουστο του 2025, η Σάνγκα συμφώνησε σε μια συμφωνία αποδοχής ενοχής σε σχέση με το θάνατο του Πέρι και ομολόγησε την ενοχή της στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η Σάνγκα ομολόγησε μία κατηγορία για τη διατήρηση χώρου όπου διακινούνταν ναρκωτικά, τρεις κατηγορίες για διανομή κεταμίνης και μία κατηγορία για διανομή κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη, όπως είχε προηγουμένως αναφέρει το Associated Press. Η έκδοση της ποινής της έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου.

Οι άλλοι κατηγορούμενοι — ο βοηθός του Πέρι, Ιγουαμάσα, ο Δρ. Μαρκ Τσάβεζ και ο φερόμενος ως έμπορος ναρκωτικών Έρικ Φλέμινγκ — ομολόγησαν όλοι την ενοχή τους τον Αύγουστο του 2024. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι πέντε κατηγορούμενοι «εκμεταλλεύτηκαν» τον Πέρι για δικό τους «κέρδος».

*Με πληροφορίες από People.com

