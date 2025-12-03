Μάθιου Πέρι: Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλάκισης ο γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη
Ο γιατρός έχει παραδεχτεί πως χορηγούσε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τρία χρόνια φυλάκισης αντιμετωπίζει ο γιατρός του Μάθιου Πέρι που χορηγούσε στον πρωταγωνιστή της σειράς «Friends», ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του στις 28 Οκτωβρίου 2023.
Λόγος γίνεται για τον γιατρό Σαλβαδόρ Πλασένσια που έχει δηλώσει ένοχος ότι χορηγούσε στον Πέρι κεταμίνη. Η οικογένεια του Μάθιου Πέρι θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λος Άντζελες πριν από την καταδίκη του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι κρύβει πραγματικά η θάλασσα
11:55 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη βραδινή ζώνη
11:52 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ