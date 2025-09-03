Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για το θάνατο του ηθοποιού

Η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα ομολόγησε την ενοχή της για πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας για πώληση κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σωματική βλάβη.

Newsbomb

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για το θάνατο του ηθοποιού
Ο Μάθιου Πέρι και η «βασίλισσα της κεταμίνης» Τζάσβιν Σάνγκα.
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η γυναίκα με το παρατσούκλι «Βασίλισσα της Κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για την πώληση των ναρκωτικών που τελικά σκότωσαν τον ηθοποιό της σειράς Friends, Μάθιου Πέρι.

Η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα ομολόγησε την ενοχή της για πέντε κατηγορίες στο Λος Άντζελες την Τετάρτη (03/09), συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας για διανομή κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σωματική βλάβη.

Η Αμερικανο-Βρετανίδα με διπλή υπηκοότητα αρχικά αντιμετώπιζε εννέα ποινικές κατηγορίες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Άντζελες «εμπορικό κέντρο» πώλησης ναρκωτικών και βρήκαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης κατά τη διάρκεια μιας εφόδου.

Ο Μάιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023, με την εξέταση να διαπιστώνει ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης.

Η ακροαματική διαδικασία για την επιβολή ποινής στην Σάνγκα, η οποία βρίσκεται υπό κράτηση, έχει οριστεί για τις 10 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες.

Τα πέντε άτομα που εμπλέκονται στο θάνατο του Πέρι

Η Σάνγκα αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά συμφώνησε να αλλάξει την απολογία της τον Αύγουστο, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της δίκης της.

Είναι μία από τα πέντε άτομα - μεταξύ των οποίων γιατροί και ο βοηθός του ηθοποιού - που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προμήθευαν κεταμίνη στον Πέρι, εκμεταλλευόμενοι οικονομικά τον εθισμό του στα ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατό του από υπερβολική δόση.

Μεταξύ αυτών είναι: ο Δρ Σαλβαδόρ Πλασένσια και ο Δρ Μαρκ Τσάβεζ, δύο γιατροί που του πούλησαν κεταμίνη, ο Kenneth Iwamasa, που εργαζόταν ως βοηθός του Πέρι και βοήθησε τόσο στην αγορά όσο και στην ένεση του ναρκωτικού στον ηθοποιό, και ο Έρικ Φλέμινγκ, που πούλησε στον Πέρι κεταμίνη που είχε προμηθευτεί από τη Σάνγκα.

Και οι άλλοι τέσσερις συμφώνησαν να δηλώσουν ένοχοι για τις κατηγορίες της υπόθεσης. Η ποινή τους θα εκδοθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Η Σάνγκα αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή 65 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η κεταμίνη είναι ένα αναισθητικό που έχει ορισμένες παραισθησιογόνες επιδράσεις, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). Μπορεί να παραμορφώσει την αντίληψη της όρασης και της ακοής και κάνει τον χρήστη να αισθάνεται αποσυνδεδεμένος και εκτός ελέγχου.

Χρησιμοποιείται ως ενέσιμο αναισθητικό σε ανθρώπους και ζώα, επειδή κάνει τους ασθενείς να αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι από τον πόνο και το περιβάλλον τους.

Η ουσία πρέπει να χορηγείται μόνο από γιατρό, σύμφωνα με τις αρχές, και οι ασθενείς που έχουν πάρει το φάρμακο πρέπει να παρακολουθούνται από επαγγελματία λόγω των πιθανών επιβλαβών επιδράσεών του.

Διακίνηση κεταμίνης στο Χόλιγουντ

Ο θάνατος του Πέρι και η έρευνα για το πώς απέκτησε τόσο μεγάλη ποσότητα του ναρκωτικού σε διάστημα πολλών ετών, έδωσαν μια εικόνα του δικτύου διακίνησης κεταμίνης στο Χόλιγουντ, το οποίο ένας γιατρός χαρακτήρισε ως «άγρια δύση» σε συνέντευξή του στο BBC.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αποδοχής της ενοχής της, η Σάνγκα ομολόγησε επίσης την πώληση κεταμίνης σε έναν άνδρα ονόματι Cody McLaury τον Αύγουστο του 2019, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι ομοσπονδιακές αρχές κατηγόρησαν τη Σάνγκα για την προμήθεια κεταμίνης από το «κρυψώνα» της στο Βόρειο Χόλιγουντ τουλάχιστον από το 2019, ισχυριζόμενες σε μια κατηγορία ότι συνεργαζόταν με διασημότητες και πελάτες υψηλού επιπέδου.

Περισσότερα από 80 φιαλίδια κεταμίνης βρέθηκαν εκεί κατά τη διάρκεια έρευνας πριν από τη σύλληψή της τον Μάρτιο του 2024, μαζί με χιλιάδες χάπια που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.

Η Σάνγκα φέρεται να συναναστρεφόταν με διασημότητες, με έναν από τους φίλους της να δηλώνει στη Daily Mail ότι παρευρέθηκε στα Golden Globes και στα Όσκαρ.

Η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικόνιζε έναν εξωφρενικό τρόπο ζωής, που περιλάμβανε πάρτι και ταξίδια στην Ιαπωνία και το Μεξικό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανεμική» συνεδρίαση στη Wall Street – Οι εξελίξεις στο Chrome μονοπώλησαν το ενδιαφέρον

00:02LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κόρη τους

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία απαγόρεψε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Κωνσταντινούπολη - Φόβοι για διαδηλώσεις κατά του καλλιτέχνη

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό σε απολογία και του ζητάει να ανοίξει τις πύλες

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα βρήκε βρέφος μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για το θάνατο του ηθοποιού

23:17WHAT THE FACT

Ειδικός εξηγεί πώς να σταματήσετε να υποφέρετε από αϋπνία και να βελτιώσετε τον ύπνο σας

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ματσάρα στη Ρίγα, η Τουρκία «λύγισε» τη Σερβία και πήρε την πρωτιά

23:06LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με νέα αλλαγή στα μαλλιά της

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εντοπίστηκε ο πίνακας που κλάπηκε από τους Ναζί - Σε κατ΄οίκον περιορισμό η κόρη αξιωματικού των SS

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:44LIFESTYLE

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Δεν σέβονται τα νέα παιδιά, εγώ το έχω νιώσει αυτό»

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν χαρακτήρισε αστειευόμενος τον Πεσκόφ «τεμπέλη που δεν θέλει να δουλέψει»

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Φλόριντα βάζει τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και μαθητών

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Εurobasket 2025: Ισοπεδωτική η Γερμανία και άνετη πρωτιά κόντρα στη Φινλανδία

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Νέα Δομή Ενόπλων Δυνάμεων: Επτά αλλαγές-Συγχώνευση στρατοπέδων, κέντρο εκπαίδευσης drone

22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πούτιν και Σι ΤζινΠίνγκ θέλουν να ζήσουν ως τα 150: Πόσο εφικτό είναι σύμφωνα με την επιστήμη

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: «Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ τελειώνουν»

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε σκάφος παράνομων μεταναστών στα Κανάρια Νησιά: Δεκάδες δολοφονήθηκαν - Τους κατηγόρησαν για μαγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της πόλης - Τουλάχιστον 15 οι νεκροί και 18 τραυματίες

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Τουρκία θριάμβευσε της Σερβίας και «βλέπει» Ελλάδα - Τα πρώτα ζευγάρια των «16»

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα βρήκε βρέφος μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πάνος Καμμένος διευκρινίζει: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα - Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό σε απολογία και του ζητάει να ανοίξει τις πύλες

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, υπερθέαμα κεραυνών αυτήν την ώρα

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για το θάνατο του ηθοποιού

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι αναφέρει ο Απόστολος Γκλέτσος για τη σύνδεσή του με έναν από τους εμπλεκόμενους

16:28LIFESTYLE

Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης και το USB - Τι λέει συγγενής συλληφθέντα

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ολόκληρο νησί στο πένθος για τον μικρό Λευτέρη Λουκατάρη

22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πούτιν και Σι ΤζινΠίνγκ θέλουν να ζήσουν ως τα 150: Πόσο εφικτό είναι σύμφωνα με την επιστήμη

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Νέα Δομή Ενόπλων Δυνάμεων: Επτά αλλαγές-Συγχώνευση στρατοπέδων, κέντρο εκπαίδευσης drone

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Έρχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ - Ποιους θα αφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ