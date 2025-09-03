Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για το θάνατο του ηθοποιού

Η γυναίκα με το παρατσούκλι «Βασίλισσα της Κεταμίνης» ομολόγησε την ενοχή της για την πώληση των ναρκωτικών που τελικά σκότωσαν τον ηθοποιό της σειράς Friends, Μάθιου Πέρι.

Η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα ομολόγησε την ενοχή της για πέντε κατηγορίες στο Λος Άντζελες την Τετάρτη (03/09), συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας για διανομή κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σωματική βλάβη.

Η Αμερικανο-Βρετανίδα με διπλή υπηκοότητα αρχικά αντιμετώπιζε εννέα ποινικές κατηγορίες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Άντζελες «εμπορικό κέντρο» πώλησης ναρκωτικών και βρήκαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης κατά τη διάρκεια μιας εφόδου.

Ο Μάιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023, με την εξέταση να διαπιστώνει ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης.

Η ακροαματική διαδικασία για την επιβολή ποινής στην Σάνγκα, η οποία βρίσκεται υπό κράτηση, έχει οριστεί για τις 10 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες.

Τα πέντε άτομα που εμπλέκονται στο θάνατο του Πέρι

Η Σάνγκα αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά συμφώνησε να αλλάξει την απολογία της τον Αύγουστο, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της δίκης της.

Είναι μία από τα πέντε άτομα - μεταξύ των οποίων γιατροί και ο βοηθός του ηθοποιού - που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προμήθευαν κεταμίνη στον Πέρι, εκμεταλλευόμενοι οικονομικά τον εθισμό του στα ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατό του από υπερβολική δόση.

Μεταξύ αυτών είναι: ο Δρ Σαλβαδόρ Πλασένσια και ο Δρ Μαρκ Τσάβεζ, δύο γιατροί που του πούλησαν κεταμίνη, ο Kenneth Iwamasa, που εργαζόταν ως βοηθός του Πέρι και βοήθησε τόσο στην αγορά όσο και στην ένεση του ναρκωτικού στον ηθοποιό, και ο Έρικ Φλέμινγκ, που πούλησε στον Πέρι κεταμίνη που είχε προμηθευτεί από τη Σάνγκα.

Και οι άλλοι τέσσερις συμφώνησαν να δηλώσουν ένοχοι για τις κατηγορίες της υπόθεσης. Η ποινή τους θα εκδοθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Η Σάνγκα αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή 65 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η κεταμίνη είναι ένα αναισθητικό που έχει ορισμένες παραισθησιογόνες επιδράσεις, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). Μπορεί να παραμορφώσει την αντίληψη της όρασης και της ακοής και κάνει τον χρήστη να αισθάνεται αποσυνδεδεμένος και εκτός ελέγχου.

Χρησιμοποιείται ως ενέσιμο αναισθητικό σε ανθρώπους και ζώα, επειδή κάνει τους ασθενείς να αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι από τον πόνο και το περιβάλλον τους.

Η ουσία πρέπει να χορηγείται μόνο από γιατρό, σύμφωνα με τις αρχές, και οι ασθενείς που έχουν πάρει το φάρμακο πρέπει να παρακολουθούνται από επαγγελματία λόγω των πιθανών επιβλαβών επιδράσεών του.

Διακίνηση κεταμίνης στο Χόλιγουντ

Ο θάνατος του Πέρι και η έρευνα για το πώς απέκτησε τόσο μεγάλη ποσότητα του ναρκωτικού σε διάστημα πολλών ετών, έδωσαν μια εικόνα του δικτύου διακίνησης κεταμίνης στο Χόλιγουντ, το οποίο ένας γιατρός χαρακτήρισε ως «άγρια δύση» σε συνέντευξή του στο BBC.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αποδοχής της ενοχής της, η Σάνγκα ομολόγησε επίσης την πώληση κεταμίνης σε έναν άνδρα ονόματι Cody McLaury τον Αύγουστο του 2019, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι ομοσπονδιακές αρχές κατηγόρησαν τη Σάνγκα για την προμήθεια κεταμίνης από το «κρυψώνα» της στο Βόρειο Χόλιγουντ τουλάχιστον από το 2019, ισχυριζόμενες σε μια κατηγορία ότι συνεργαζόταν με διασημότητες και πελάτες υψηλού επιπέδου.

Περισσότερα από 80 φιαλίδια κεταμίνης βρέθηκαν εκεί κατά τη διάρκεια έρευνας πριν από τη σύλληψή της τον Μάρτιο του 2024, μαζί με χιλιάδες χάπια που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.

Η Σάνγκα φέρεται να συναναστρεφόταν με διασημότητες, με έναν από τους φίλους της να δηλώνει στη Daily Mail ότι παρευρέθηκε στα Golden Globes και στα Όσκαρ.

Η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικόνιζε έναν εξωφρενικό τρόπο ζωής, που περιλάμβανε πάρτι και ταξίδια στην Ιαπωνία και το Μεξικό.

