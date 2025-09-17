Τσάρλι Σιν: Γνώριζε ότι τα ναρκωτικά θα σκότωναν τον Μάθιου Πέρι, ένα χρόνο πριν τον θάνατό του

Ο Τσάρλι Σιν μετάνιωσε που δεν επικοινώνησε με τον Μάθιου Πέρι πριν τον θάνατο του πρωταγωνιστή της σειράς Friends από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Ο Τσάρλι Σιν ισχυρίστηκε ότι μπορούσε να προβλέψει ότι ο Μάθιου Πέρι θα έχανε τη ζωή του από τα ναρκωτικά, ένα χρόνο πριν από τη θανατηφόρα υπερβολική δόση που σκότωσε τον αείμνηστο ηθοποιό.

Ο ηθοποιός της σειράς «Two and a Half Men» ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Piers Morgan την Τρίτη (16/09) ότι «μπορούσε να δει» ότι ο Πέρι έκανε κατάχρηση ναρκωτικών κατά την προώθηση του βιβλίου του το 2022, σύμφωνα με το Page Six.

«Μπορούσα να καταλάβω ότι δεν ήταν νηφάλιος όταν μιλούσε για ένα βιβλίο που αφορά τη νηφαλιότητα και την αποκατάσταση», εκμυστηρεύτηκε ο 60χρονος υποψήφιος για βραβείο Emmy στο «Piers Morgan Uncensored».

Ο Τσάρλι Σιν συζητά για το βιβλίο του «The Book of Sheen» στο 92nd Street Y τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. Invision μέσω AP

Ο Σιν εξήγησε ότι «ένιωσε πολύ άσχημα» για τον Πέρι αφού άκουσε την ηχητική έκδοση του βιβλίου του, «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing».

«Όταν άκουσα ένα μικρό απόσπασμα... δεν είχε εκείνη την τέλεια, συγκεκριμένη, ακρίβεια στην προφορά που είχε πάντα όταν έπαιζε κωμωδία ή έκανε οτιδήποτε στο επίπεδο που είχε», υποστήριξε ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός.

Ο Σιν, ο οποίος «δεν γνώριζε τον Μάθιου τόσο καλά», ισχυρίστηκε ότι «άκουγε έναν άνδρα που ήταν... ανάπηρος».

Ο Πέρι κυκλοφόρησε το βιβλίο του τον Νοέμβριο του 2022 και βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε την 28η Οκτωβρίου 2023 από υπερβολική δόση κεταμίνης. AP

Η αιτία θανάτου του ήταν υπερβολική δόση κεταμίνης.

Τρεις εβδομάδες πριν από το θάνατο του Πέρι, ο Τσάρλι Σιν διάβασε το λεπτομερές αυτοβιογραφικό βιβλίο του πρωταγωνιστή της σειράς Friends, το οποίο περιείχε μια φράση που έλεγε «Γ@μ- τον Τσάρλι Σιν. Μια μέρα θα γίνω εξίσου διάσημος».

Ο Σιν παραδέχτηκε ότι «ήθελε να επικοινωνήσει» με τον ηθοποιό για να μιλήσει για το βιβλίο, αλλά δεν το έκανε πριν ο Μάθιου Πέρι φύγει από τη ζωή.

«Διάβασα το βιβλίο του, το διάβασα σε μια μέρα και μου άρεσε πολύ», είπε με ενθουσιασμό. «Είμαι πολύ περήφανος για αυτόν και με ενέπνευσε. Μπορούσα να νιώσω το είδος της φυλακής στην οποία είχε βάλει τον εαυτό του».

«Θα τον καλούσα... για έναν καφέ ή κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, δεν το έκανα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε στο Page Six ότι δεν είχε δοκιμάσει ποτέ το ναρκωτικό που σκότωσε τον Πέρι, ενώ ο ίδιος πάλευε με τον εθισμό του.

«Ποτέ δεν το έκανα», είπε ο Σιν. «Ήξερα μερικούς ανθρώπους που το έκαναν και τους έβλεπα να το κάνουν. Απλά δεν ήταν κάτι που ήξερα ότι θα μου ταίριαζε».

Διαβάστε επίσης