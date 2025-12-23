Φαίη Σκορδά σε Ανδρέα Μικρούτσικο: «Προσβάλλεις τώρα και εμένα και το κανάλι»

Η τοποθέτηση του Ανδρέα Μικρούτσικου προς τον Άρη Καβατζίκη, στην εκπομπή Buongiorno προκάλεσε αμηχανία στη Φαίη Σκορδά και στην ομάδα της. Όλα ξεκίνησαν από ερώτηση του Ανδρέα Μικρούτσικου στην υπεύθυνη του Μύλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, η συγκεκριμένη ερώτηση είναι το «όπλο» της κυβέρνησης.

«Έχουμε την υπεύθυνη του Μύλου των Ξωτικών και ο Άρης κάνει ερώτηση για το αν τα ξενοδοχεία… Η ερώτηση που κάνεις είναι το όπλο της κυβέρνησης να εξηγεί ότι ναι μεν έχουν δίκιο οι αγρότες, αλλά δεν πρέπει να κάνουν. Λέγεται κοινωνικός αυτοματισμός. Εσύ, την κυρία που κάνει εκδηλώσεις, τον κοινωνικό αυτοματισμό των μπλόκων βρήκες να τη ρωτήσεις; Είσαι τόσο με την κυβέρνηση, δικαίωμά σου…», είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Α.Κ.: Όχι, όχι!

Φ.ΣΚ.: Τον επιπλήττεις τώρα; Τι υπονοείς τώρα; Ότι βγάλαμε την κυρία για να στηρίξουμε την κυβέρνηση; Τι υπονοείς τώρα; Το βγάζουμε αυτό το θέμα κάθε χρόνο στην εκπομπή.

Α.Μ.: Στον Άρη πες το!

Δ.ΟΥ.: Είσαι άδικος τώρα, γιατί ο Άρης είναι δημοσιογράφος και οφείλει να ρωτήσει και αυτό. Δεν εξυπηρετεί κάποια αντζέντα.

Α.Μ.: Εγώ δεν είπα να μην κάνει την ερώτηση, απλά εξηγώ τι είναι η ερώτηση του Άρη, αυτό λέω.

Φ.ΣΚ.: Αν θες κάνε εσύ ερωτήσεις, θα κρίνεις τώρα τον Άρη; Δεν είναι ωραίο.

Α.Κ.: Είναι δυνατόν να το ρώτησα για να στηρίξω την κυβέρνηση; Δεν εξυπηρετώ κανέναν.

Α.Μ.: Το είδα στην ερώτησή σου.

Φ.ΣΚ.: Προσβάλεις τώρα και εμένα και το κανάλι! Υπονοείς τώρα, τι;

A.K.: Μακάρι να πληρωνόμουν από την κυβέρνηση, κύριε Μικρούτσικε.