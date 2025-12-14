Τα «Φιλαράκια» ενώνουν τις δυνάμεις τους σε φιλανθρωπική δράση για τον Μάθιου Πέρι

Τα «Φιλαράκια» υπογράφουν συλλεκτικά έργα τέχνης, στηρίζοντας το Matthew Perry Foundation στη μνήμη του αγαπημένου τους συμπρωταγωνιστή

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, οι πρωταγωνιστές της θρυλικής σειράς Friends επανενώθηκαν για έναν ιδιαίτερα συμβολικό σκοπό, στηρίζοντας το έργο του Matthew Perry Foundation μέσα από μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία.

Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ματ ΛεΜπλάνκ, η Λίζα Κούντροου και ο Ντέιβιντ Σουίμερ συμμετέχουν σε μια συλλεκτική σειρά έργων τέχνης, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς που επέλεξε το καστ, με βασικό αποδέκτη το ίδρυμα που φέρει το όνομα του εκλιπόντος ηθοποιού.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Soundwaves Art και τον καλλιτέχνη Tim Wakefield, ο οποίος μετέτρεψε τις πραγματικές ηχητικές κυματομορφές του εμβληματικού τραγουδιού τίτλων των Friends σε πολύχρωμα εικαστικά έργα, το καθένα εμπνευσμένο από διαφορετικό χαρακτήρα της σειράς.

https://www.instagram.com/p/DSIhV4aktIe/

Κάθε μέλος του καστ υπέγραψε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, ενώ σε συνεργασία με την οικογένεια του Μάθιου Πέρι κυκλοφόρησε μια εξαιρετικά περιορισμένη έκδοση έργων με ανάγλυφη αναπαραγωγή της επίσημης υπογραφής του.

Οι υπογεγραμμένες εκτυπώσεις διατίθενται προς πώληση στην τιμή των 600 δολαρίων, ενώ οι μη υπογεγραμμένες κοστίζουν 100 δολάρια. Όλα τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν φιλανθρωπικές δράσεις, με έμφαση στην υποστήριξη ανθρώπων που παλεύουν με τον εθισμό.

Τα συλλεκτικά έργα τέχνης εμπνευσμένα από τους χαρακτήρες της σειράς Friends, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης για το Matthew Perry Foundation

Ο Μάθιου Πέρι, αγαπητός στο παγκόσμιο κοινό για τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ, έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών. Η ιατροδικαστική έκθεση ανέφερε ως αιτία θανάτου τις «οξείες επιδράσεις κεταμίνης», ενώ για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και γιατροί που σχετίζονταν με τη χορήγηση της ουσίας.

Η φιλανθρωπική αυτή κίνηση των συμπρωταγωνιστών του έρχεται να τιμήσει τη μνήμη του, μετατρέποντας την πολιτιστική κληρονομιά των Friends σε πράξη κοινωνικής προσφοράς.

