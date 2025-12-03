Μάθιου Πέρι: Σε δύο χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη

Σε φυλάκιση δύο ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε ο γιατρός που ομολόγησε την ενοχή του για την παράνομη παροχή κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι.

Ο Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος διατηρούσε κλινική επείγουσας περίθαλψης έξω από το Λος Άντζελες, είναι ο πρώτος από τους πέντε ανθρώπους που καταδικάστηκαν σε σχέση με το θάνατο του σταρ της σειράς Friends, ο οποίος βρέθηκε πνιγμένος στην τζακούζι του σπιτιού του μετά από λήψη κεταμίνης τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Πλασένσια, ο οποίος έκτοτε έχει χάσει την ιατρική του άδεια, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά άλλαξε την απολογία του νωρίτερα φέτος, παραδεχόμενος τέσσερις κατηγορίες διανομής κεταμίνης. Θα μπορούσε να είχε καταδικαστεί σε έως και 40 χρόνια φυλάκισης αν είχε κριθεί ένοχος στη δίκη.

Ο Πέρι έπαιρνε νόμιμα το αναισθητικό ως θεραπεία για την κατάθλιψη, αλλά τις εβδομάδες πριν από το θάνατό του άρχισε να αναζητάει περισσότερες δόσεις από διαφορετικές πηγές.

Ο Πλασένσια δεν κατηγορήθηκε για την πώληση της δόσης που σκότωσε τον ηθοποιό, αλλά του είχε προμηθεύσει το φάρμακο εβδομάδες πριν.

Τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν μετά την απαγγελία των κατηγοριών δείχνουν ότι ο 44χρονος έστειλε ένα μήνυμα σε έναν άλλο γιατρό, ο οποίος επίσης πρόκειται να καταδικαστεί, λέγοντας: «Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος».

Πριν από την ακροαματική διαδικασία, οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά του «απερίσκεπτη» και «το μεγαλύτερο λάθος» της ζωής του.

«Η μεταμέλεια δεν μπορεί να περιγράψει τον πόνο, τη λύπη και τη ντροπή που αισθάνεται ο κ. Πλασένσια για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε και που δεν κατάφερε να αποτρέψει», δήλωσαν.

