Τζένιφερ Άνιστον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο

Η ηθοποιός έκανε επίσημη εμφάνιση με τον αγαπημένο της

Newsbomb

Τζένιφερ Άνιστον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο

Η Τζένιφερ Άνιστον

LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τζένιφερ Άνιστον βγήκε βραδινό ραντεβού με τον νέο της σύντροφο, τον Τζιμ Κέρτις. Οι δυο τους επέλεξαν το ιταλικό εστιατόριο Pace στο Hollywood Hills.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις

Twitter

Η σχέση τους είχε αρχίσει να συζητιέται εδώ και μήνες, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε σε διακοπές νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Παρότι ήταν φίλοι για χρόνια, η σχέση εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο. Ο Τζιμ μάλιστα βρέθηκε στην πρεμιέρα του The Morning Show για να τη στηρίξει, ενώ για τα 50ά του γενέθλια, στις αρχές Νοεμβρίου, η Τζένιφερ αποφάσισε να "συστήσει" επίσημα τη σχέση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία τους. Την συνόδευσε με τη λεζάντα: "Happy birthday my love. Cherished."

https://www.instagram.com/p/DQk3FzTCf-R/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:28ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται νέος νόμος για τα υγρά μαντηλάκια - Φράζουν οι υπόνομοι

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Δύο Ουκρανοί, συνεργάτες της Ρωσίας, πίσω από το σαμποτάζ σε σιδηρόδρομο - Τι δήλωσε ο Τουσκ

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Η άφιξη των ασθενοφόρων μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 58χρονου

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Νεογέννητο βρέθηκε ζωντανό στο καζανάκι τουαλέτας - Καθαρίστρια άκουσε το σπαρακτικό κλάμα του

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος έλαβε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και τώρα αρνείται να επιστρέψει τα 74.000 ευρώ

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

16:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 12 «ανωμαλίες» του «διαστημοπλοίου» 3I/ATLAS: Τα δεδομένα που ενισχύουν τη θεωρία για εξωγήινους

16:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Στην ΕΕΑ ο φάκελος για μεταβίβαση της ΚΑΕ

16:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming Ελλάδα - Β. Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Αυτή είναι η αιτία του θανάτου του 58χρονου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Crash landing στο Κονγκό: Νέο βίντεο από τη στιγμή της βαριάς προσγείωσης του αεροσκάφους που έπιασε φωτιά

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην UEFA οι Ηλιόπουλος και Λυσάνδρου

15:51LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεγκλωβίστηκε μετά από 14 ημέρες ο 55χρονος από τη Γλύστρα Τρικάλων

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Volvo Island: Πώς δημιουργήθηκε πριν 13 χρόνια το πιο κουλό «μνημείο» του Google Maps

15:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Βγαίνουν τα εισιτήρια για Στουρμ Γκρατς

15:35ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Όταν γνώρισα τον Αλέκο Φλαμπουράρη - Η σιωπηλή δύναμη που έμαθα να εμπιστεύομαι

15:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνεχίζεται το χάος στο Ίντερνετ: Έπεσαν X, chatgpt και δεκάδες άλλοι κολοσσοί - Τι είναι η Cloudflare που «κουβαλάει» το 20% του διαδικτύου και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα εποχή των τραπεζών στην Ελλάδα και πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν το οικονομικό τοπίο

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό και βουλευτή Δημήτρη Σταμάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

15:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνεχίζεται το χάος στο Ίντερνετ: Έπεσαν X, chatgpt και δεκάδες άλλοι κολοσσοί - Τι είναι η Cloudflare που «κουβαλάει» το 20% του διαδικτύου και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Αυτή είναι η αιτία του θανάτου του 58χρονου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Μέρκελ άφωνη»: Νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος έλαβε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και τώρα αρνείται να επιστρέψει τα 74.000 ευρώ

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ανατροπή στο θάνατο του 3χρονου Ανδρέα - Το μωρό έπεσε από τη γουρούνα του θείου!

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό: Παιδάκι καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Δείτε βίντεο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη – Ήταν σύζυγος του ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου

12:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μπαντόσα: Αφιέρωση - μαχαιριά για Τσιτσιπά - «Μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εκτελέστηκε ζευγάρι δημόσια λόγω επαγγελματικής επιτυχίας - Ήταν αλαζονικό και αντί... δημοκρατικό!

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μέσω Instagram γνώρισε τον 16χρονο βιαστή της η 12χρονη - Την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Γερμανία για το τελευταίο «ειρηνικό καλοκαίρι» στην Ευρώπη: Η ρωσική απάντηση και ο διάδρομος Σουβάλκι «το πιο επικίνδυνο μέρος στη Γη»

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Νεογέννητο βρέθηκε ζωντανό στο καζανάκι τουαλέτας - Καθαρίστρια άκουσε το σπαρακτικό κλάμα του

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεγκλωβίστηκε μετά από 14 ημέρες ο 55χρονος από τη Γλύστρα Τρικάλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ