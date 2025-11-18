Τζένιφερ Άνιστον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Η ηθοποιός έκανε επίσημη εμφάνιση με τον αγαπημένο της
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Τζένιφερ Άνιστον βγήκε βραδινό ραντεβού με τον νέο της σύντροφο, τον Τζιμ Κέρτις. Οι δυο τους επέλεξαν το ιταλικό εστιατόριο Pace στο Hollywood Hills.
Η σχέση τους είχε αρχίσει να συζητιέται εδώ και μήνες, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε σε διακοπές νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Παρότι ήταν φίλοι για χρόνια, η σχέση εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο. Ο Τζιμ μάλιστα βρέθηκε στην πρεμιέρα του The Morning Show για να τη στηρίξει, ενώ για τα 50ά του γενέθλια, στις αρχές Νοεμβρίου, η Τζένιφερ αποφάσισε να "συστήσει" επίσημα τη σχέση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία τους. Την συνόδευσε με τη λεζάντα: "Happy birthday my love. Cherished."
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:18 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Νέος Κόσμος: Η άφιξη των ασθενοφόρων μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 58χρονου
16:01 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Στην ΕΕΑ ο φάκελος για μεταβίβαση της ΚΑΕ
16:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Live Streaming Ελλάδα - Β. Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027
15:52 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Στην UEFA οι Ηλιόπουλος και Λυσάνδρου
15:51 ∙ LIFESTYLE
Τζένιφερ Άνιστον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
15:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Βγαίνουν τα εισιτήρια για Στουρμ Γκρατς
15:35 ∙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
Όταν γνώρισα τον Αλέκο Φλαμπουράρη - Η σιωπηλή δύναμη που έμαθα να εμπιστεύομαι
14:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ