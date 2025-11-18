Τζένιφερ Άνιστον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο

Η Τζένιφερ Άνιστον βγήκε βραδινό ραντεβού με τον νέο της σύντροφο, τον Τζιμ Κέρτις. Οι δυο τους επέλεξαν το ιταλικό εστιατόριο Pace στο Hollywood Hills.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις Twitter

Η σχέση τους είχε αρχίσει να συζητιέται εδώ και μήνες, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε σε διακοπές νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Παρότι ήταν φίλοι για χρόνια, η σχέση εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο. Ο Τζιμ μάλιστα βρέθηκε στην πρεμιέρα του The Morning Show για να τη στηρίξει, ενώ για τα 50ά του γενέθλια, στις αρχές Νοεμβρίου, η Τζένιφερ αποφάσισε να "συστήσει" επίσημα τη σχέση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία τους. Την συνόδευσε με τη λεζάντα: "Happy birthday my love. Cherished."

https://www.instagram.com/p/DQk3FzTCf-R/

