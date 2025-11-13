Τζένιφερ Άνιστον: Θαυμάζει τον σύντροφό της και το αποδεικνύει δημόσια

Η Τζένιφερ Άνιστον διανύει μία επιτυχημένη χρονιά — τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Η διάσημη ηθοποιός και επιχειρηματίας πόζαρε αισθησιακά για το θεματικό αφιέρωμα «Women in Hollywood» 2025 της ELLE και μίλησε για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η πρωταγωνίστρια των «Friends» δεν δίστασε να αποθεώσει τον σύντροφό της, Jim Curtis, αναφέροντας χαρακτηριστικά στην ELLE: «Η υπνοθεραπεία είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει. Είναι πραγματικά εξαιρετικός και βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός — και θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και να βρουν τη καθαρότητα στην ψυχή τους. Είναι υπέροχο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε κάτι τέτοιο».

https://www.instagram.com/reel/DQ9Z3Y9jd95/

Στις 2 Νοεμβρίου η Τζένιφερ Άνιστον γιόρτασε τα γενέθλια του συντρόφου της, κάνοντας μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Η 56χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία τους να είναι αγκαλιασμένοι γράφοντας στην λεζάντα: «Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη μου».

https://www.instagram.com/p/DQk3FzTCf-R/

Διαβάστε επίσης