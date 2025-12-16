Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

Σφοδροί άνεμοι χτύπησαν το άγαλμα, που ήταν εγκατεστημένο στον χώρο στάθμευσης μεγάλου εμπορικού καταστήματος

Newsbomb

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας, ύψους σχεδόν 40 μέτρων, ανετράπη λόγω της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε την πόλη Γκουάιμπα της Βραζιλίας, το απόγευμα της Δευτέρας (16/12). Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές και την εταιρεία που επιμελήθηκε την κατασκευή του μνημείου.

Ισχυροί άνεμοι χτύπησαν το άγαλμα, που ήταν εγκατεστημένο στον χώρο στάθμευσης μεγάλου εμπορικού καταστήματος. Βίντεο δείχνουν το ψηλό άγαλμα να γέρνει υπό τη δύναμη του ανέμου πριν καταρρεύσει και σπάσει. Το κεφάλι του αγάλματος έγινε χίλια κομμάτια κατά την πρόσκρουση.

Μόνο το άνω τμήμα, ύψους περίπου 24 μέτρων (78 πόδια), επηρεάστηκε από την πτώση, ενώ, το βάθρο ύψους 11 μέτρων (36 πόδια) παρέμεινε άθικτο, σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας.

Ο Δήμαρχος της Γκουάιμπα, Μαρσέλο Μαρανάτα, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα και εξήρε την άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνέργειών στο σημείο.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες κατέγραψαν ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 90 χιλιόμετρα / ώρα στην περιοχή. Η Πολιτική Άμυνα της πολιτείας είχε εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα για τη μητροπολιτική περιοχή, προειδοποιώντας τους κατοίκους για τον κίνδυνο ισχυρών ανέμων και ισχυρών βροχοπτώσεων μέσω μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης που στάλθηκαν απευθείας στα κινητά τηλέφωνα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Άντονι Γκίρι του «General Hospital» σε ηλικία 78 ετών

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen Smart Deals: Γενναίες εκπτώσεις στα ηλεκτρικά ID.3 και ID.4

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του γιου του Νικ - Τα «ίχνη αίματος» που τον πρόδωσαν

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τέλος στην αγωνία για άνδρα που είχε χαθεί από τον Πλατανιά – Βρέθηκε μέσα σε υπόγειο

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»: Κατάληψη στο 15ο και το 60ό Γυμνάσιο μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων μαθητριών

09:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NCAA: Ο Νεοκλής Αβδάλας αναδείχθηκε Rookie of the Week στην περιφέρειά του

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Operation Thunder»: Διασώθηκαν 30.000 ζώα από δίκτυο παράνομης διακίνησης και λαθρεμπορίας - Η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία

09:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Άλφα - Παιδική σκηνή: Εορταστικό Πρόγραμμα Παραστάσεων και γιορτινές δράσεις

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Αττική Οδός - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Η κόρη του σκηνοθέτη κατέδωσε τον «επικίνδυνο» αδερφό της - Ο άγριος καυγάς πριν τη δολοφονία και οι 17 προσπάθειες για αποτοξίνωση

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητη η Μπριζίτ Μακρόν για το «βρωμερές σκύλες» - Λυπάμαι, αλλά...

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 του Μετρό από τον Χολαργό έως και το Αεροδρόμιο

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από απότομο φρενάρισμα τελεφερίκ

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Η πρώτη λεωφορειοπειρατεία στην Ελλάδα - Ένα φιάσκο με τραγικές συνέπειες

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

08:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες αγροτών θα στραφεί ο κουμπαράς - «Δεν εμφανιζόμαστε σαν δεύτερος Αη Βασίλης»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»: Κατάληψη στο 15ο και το 60ό Γυμνάσιο μετά το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων μαθητριών

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με «Ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή – Εντυπωσιακή η αλλαγή του καιρού λίγο πριν τα Χριστούγεννα

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητη η Μπριζίτ Μακρόν για το «βρωμερές σκύλες» - Λυπάμαι, αλλά...

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του γιου του Νικ - Τα «ίχνη αίματος» που τον πρόδωσαν

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 του Μετρό από τον Χολαργό έως και το Αεροδρόμιο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ