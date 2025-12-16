Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

Αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας, ύψους σχεδόν 40 μέτρων, ανετράπη λόγω της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε την πόλη Γκουάιμπα της Βραζιλίας, το απόγευμα της Δευτέρας (16/12). Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές και την εταιρεία που επιμελήθηκε την κατασκευή του μνημείου.

Ισχυροί άνεμοι χτύπησαν το άγαλμα, που ήταν εγκατεστημένο στον χώρο στάθμευσης μεγάλου εμπορικού καταστήματος. Βίντεο δείχνουν το ψηλό άγαλμα να γέρνει υπό τη δύναμη του ανέμου πριν καταρρεύσει και σπάσει. Το κεφάλι του αγάλματος έγινε χίλια κομμάτια κατά την πρόσκρουση.

Μόνο το άνω τμήμα, ύψους περίπου 24 μέτρων (78 πόδια), επηρεάστηκε από την πτώση, ενώ, το βάθρο ύψους 11 μέτρων (36 πόδια) παρέμεινε άθικτο, σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας.

Ο Δήμαρχος της Γκουάιμπα, Μαρσέλο Μαρανάτα, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα και εξήρε την άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνέργειών στο σημείο.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες κατέγραψαν ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 90 χιλιόμετρα / ώρα στην περιοχή. Η Πολιτική Άμυνα της πολιτείας είχε εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα για τη μητροπολιτική περιοχή, προειδοποιώντας τους κατοίκους για τον κίνδυνο ισχυρών ανέμων και ισχυρών βροχοπτώσεων μέσω μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης που στάλθηκαν απευθείας στα κινητά τηλέφωνα.