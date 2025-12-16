Μετά τον Αλέξη, έρχεται και ο Βαγγέλης…

Καθόλου τυχαία, λίγες ημέρες μετά την κοινή εμφάνιση Σαμαρά – Καραμανλή – Βενιζέλου, που έγινε talk of the town στα πολιτικά και δημοσιογραφικά στέκια, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο με μια συνέντευξη που ταράζει τα ήδη ταραγμένα νερά της Κεντροαριστεράς – και όχι μόνο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος απάντησε κατηγορηματικά «όχι» στο ερώτημα αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε αν του ζητηθεί να αναλάβει ρόλο από τα κόμματα, η απάντησή του άφησε σαφή πολιτικά υπονοούμενα:

«Θα κρίνουμε αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη και οι προϋποθέσεις, κανείς δεν θα έλεγε όχι. Στα σκοτεινά χρόνια της κρίσης, κυβερνήσεις συνεργασίας διηύθυναν τη χώρα και είχαν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Με απλά λόγια, ο κ. Βενιζέλος δηλώνει παρών. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, ειδικά μετά και το come back του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, εκτιμώντας ότι «η αυτοδυναμία έχει κλείσει τον κύκλο της στην Ελλάδα». Ασκώντας ουσιαστικά κριτική στο μοντέλο της μονοκομματικής διακυβέρνησης, μίλησε για μια υπερσυγκεντρωτική, μονοπρόσωπη εξουσία που ελέγχει κυβέρνηση, Βουλή, Δικαιοσύνη και ανεξάρτητες αρχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημοκρατία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας. «Αυτό έχει τελειώσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δεν έκρυψε, λοιπόν, ότι θεωρεί σχεδόν δεδομένη τη μετάβαση σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η επόμενη κυβέρνηση «πρέπει να είναι κυβέρνηση συνεργασίας για λόγους διαφάνειας, δημοκρατικής αισθητικής, συμμετοχής, νομιμοποίησης και συνεννόησης», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται διαρκώς σε συνθήκες σύγκρουσης.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος κράτησε θεσμική στάση, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις ανήκουν στα κόμματα και στους αρχηγούς τους. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να τονίσει τον κομβικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «θέλω το ΠΑΣΟΚ όσο γίνεται ψηλότερα», αναγνωρίζοντας το δυσανάλογο βάρος που σήκωσε την περίοδο της κρίσης και υπερασπιζόμενος τη λειτουργία του συνταγματικού τόξου.

Έμπειρος πολιτικός καθώς είναι, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν επιδιώκει αξιώματα. Υπενθύμισε πως ανέλαβε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σε συνθήκες εθνικής ανάγκης, αποχώρησε χωρίς προσκόλληση στην εξουσία και επέστρεψε στο πανεπιστήμιο και τη δικηγορία, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε «επαγγελματίας πολιτικός».

Σε κάθε περίπτωση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν δείχνει αποστρατευμένος. Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαδραματίσει ρόλο – τόσο προς το κέντρο όσο και προς τα δεξιά – στο πεδίο της διακυβέρνησης.

Για να χρησιμοποιήσουμε και ένα δημοσιογραφικό κλισέ: το πολιτικό τοπίο δεν είναι απλώς κινούμενη άμμος. Είναι μια δύσκολη παρτίδα σκακιού. Και προς το παρόν, κανείς δεν ξέρει ποιος θα κάνει ρουά ματ.

