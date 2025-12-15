Επιμένει ο Βενιζέλος: «Η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη - Υπάρχει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας»

«Η δημοκρατία έχει πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν φταίει το Σύνταγμα και οι νόμοι αλλά ο τρόπος που συναντώνται οι θεσμοί με την κοινωνία», υποστήριξε σε σημερινή νέα παρέμβασή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι «υπάρχει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας».

«Μόνο στην Ελλάδα αυτό που λέγεται υποκειμενική φτώχεια, δηλαδή αν σου φτάνουν τα λεφτά σου, είναι 67% ΟΧΙ. Δηλαδή δηλώνουν ότι τα εισοδήματά τους είναι ανεπαρκή», σχολίασε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Τόνισε δε ότι «αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψιν γιατί δημιουργεί κρίση νομιμοποίησης του συστήματος, αφορά και στην αντιπολίτευση και στους θεσμούς, όπως η Δικαιοσύνη, οι Ανεξάρτητες Αρχές»

Σύμφωνα με τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη γιατί δεν υπάρχει το κοινωνικό συμβόλαιο»

Σε ερώτηση σχετικά με τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία ο κ. Βενιζέλος αντέκρουσε το επιχείρημα υποστηρίζοντας ότι «από το 2026 πάμε σε έναν ρυθμό μηδενικό».

«Δεν μπορούμε να καλύψουμε την απόσταση με τις άλλες χώρες», ανέφερε σε άλλο σημείο, ενώ είπε ακόμη ότι αναφορικά με το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα «η αυτοδυναμία έχει κάνει τον κύκλο της»

Διευκρίνισε δε ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Τι είπε για Τσίπρα και Κεντροαριστερά

«Ο Τσίπρας δε δίνει έμφαση στο μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη δύναμη στην Κεντροαριστερά», σημείωσε σε άλλο σημείο.

Τι είπε για ζήτημα εθνικής ασφαλείας

«Υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ένα υβριδικό πρόβλημα. Θεωρεί ότι η Τουρκία συνιστά απειλή. Άρα, υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνοτουρκικών σχέσεων και Κυπριακού. Επίσης, έχουμε συνηθίσει 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση –αλλά η Μεταπολίτευση ήρθε μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και το πραξικόπημα της Χούντας, που είναι ένα καταγωγικό τραύμα της Μεταπολίτευσης– και αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις αυτές με μία χρονική χαλαρότητα. Τώρα, ο χρόνος στις διεθνείς σχέσεις πυκνώνει», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Διαβάστε επίσης