Μαρινάκης για επικείμενη κοινή εμφάνιση Βενιζέλου - Καραμανλή - Απάντηση στα περί «μη διακυβέρνησης»

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η κοινή εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου στις 8 Δεκεμβρίου σε επετειακή εκδήλωση, όπου θα παραστούν ως ομιλητές με θέμα την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα».

Ερωτηθείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον απόηχο και των πρόσφατων επικριτικών και αιχμηρών δηλώσεων των δύο ανδρών, για τη συνάντηση, αν και απέφυγε ευθέως να σχολιάσει τη συνάντηση και μάλιστα επικείμενη όπως είπε, σημείωσε πως είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να τοποθετείται όπως και όπου θέλει.

Απάντησε ωστόσο εμμέσως στις επικρίσεις, σημειώνοντας πως είναι απόφαση των πολιτών αν η χώρα είναι «διακυβερνήσιμη», προσθέτοντας με νόημα «αν το λέω σωστά», επικαλούμενος τις πάρα πολλές δύσκολες και τολμηρές αποφάσεις που κλήθηκε να πάρει η κυβέρνηση.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημοσκοπική υπεροχή της κυβέρνησης, αλλά και στους επόμενους στόχους της Ελλάδας, με τις προβλέψεις να είναι όπως τις χαρακτήρισε κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές.

«Λάθος για μένα- και δεν αναφέρομαι στον κύριο Βενιζέλο - να πανηγυρίζουμε γιατί ακόμα χρειάζονται παραπάνω οι πολίτες και πρέπει όλη αυτή η ανάπτυξη να περάσει όλο και πιο γρήγορα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε πολίτη που μας ακούει. Αλλά νομίζω ότι είναι και άδικο να απαξιώνουμε μια θεαματική επιστροφή μιας οικονομίας, η οποία ήταν για τα σκουπίδια, όπως όλοι αναγνώριζαν και αναφέρομαι στην μαύρη περίοδο των προηγούμενων ετών και ακριβώς 10 χρόνια πριν» κατέληξε ο κ.Μαρινάκης.