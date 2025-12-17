ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι τελευταίοι τρεις κατηγορούμενοι

Πριν από λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους και οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, που απολογήθηκαν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή.

Οι δικαστικές αρχές επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα στη σύζυγο του κατηγορούμενου λογιστή, η οποία, σύμφωνα με την απολογία της, υποστήριξε ότι ήταν μόνο τυπικά συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της, χωρίς ουσιαστική εμπλοκή.

Ελεύθεροι αφέθηκαν επίσης ένας 54χρονος και μία 43χρονη κατηγορούμενοι, στους οποίους επιβλήθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 54χρονο επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, 14 κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ εκκρεμούν αύριο οι δύο απολογίες των κεντρικών πρωταγωνιστών.

