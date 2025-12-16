ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι οι πρώτοι επτά συλληφθέντες που εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικών εγγυήσεων, κατά περίπτωση, αφέθηκαν οι πρώτοι επτά συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, δρούσε στην Κρήτη και αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους δύο τελευταίους κατηγορουμένους, ηλικίας 46 και 45 ετών, αποφασίστηκε η επιβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 15.000 ευρώ στον καθένα, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Προηγήθηκε η αποφυλάκιση με όρους και εγγυήσεις της μητέρας και της πεθεράς του φερόμενου ως ενός εκ των αρχηγικών στελεχών της οργάνωσης.

Στη μητέρα του φερόμενου αρχηγού επιβλήθηκε εγγυοδοσία 60.000 ευρώ. Κατά την απολογία της, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση των επίμαχων ενεργειών, τονίζοντας πως είχε αναθέσει τη διαχείριση της περιουσίας της στον γιο της και υπέγραφε έγγραφα κατόπιν δικών του οδηγιών.

Αντίστοιχου ύψους χρηματική εγγύηση επιβλήθηκε και στην πεθερά του φερόμενου αρχηγού, η οποία επίσης φέρεται να δήλωσε άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν η διαδικασία των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην απολογία της, λόγω της ηλικίας της και της περιορισμένης εξοικείωσής της με την τεχνολογία, είχε αναθέσει τη σχετική διαχείριση στα παιδιά της.

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αύριο και την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν ακόμη εννέα πρόσωπα ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή Κύριλλου Σιάτρα, με τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης να απολογούνται τελευταία.

