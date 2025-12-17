Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τον κόλπο της Σύρτης - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Μετά από αρκετές ημέρες με απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων, καθώς το λεγόμενο «ατμοσφαιρικό βουνό» που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα μας έχει κλείσει τον δρόμο στις κακοκαιρίες, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να «ξεκλειδώσει» την ατμόσφαιρα και να ανοίξει τον δρόμο για μια σειρά κακοκαιριών, οι οποίες, με εξάρσεις και υφέσεις, δεν αποκλείεται να μας απασχολήσουν ακόμη και κατά τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Σε ό,τι αφορά το άμεσο διάστημα, η κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο θα έχει κύριο χαρακτηριστικό την έντασή της στα ανατολικά και τα νότια τμήματα, όπου και αναμένονται τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Αντίθετα, στα δυτικότερα και βορειότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά, περιορίζοντας την ανάπτυξη έντονων ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από ψυχρή εισβολή χαμηλής έντασης, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας. Η υποχώρηση του υδραργύρου ενδέχεται να ευνοήσει την εκδήλωση χιονοπτώσεων σε ορεινές και κυρίως σε υψηλές ορεινές περιοχές της χώρας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Νεφώσεις αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Διαβάστε επίσης