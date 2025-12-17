Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη σχολική κοινότητα και όχι μόνο, η απόφαση καθηγήτριας λυκείου στο Αιγάλεω να προβάλει ένα επεισόδιο της δυστοπικής σειράς του Netflix, «Black Mirror» με ακατάλληλο για ανηλίκους περιεχόμενο, εν ώρα μαθήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου όταν στο πλαίσιο της δίωρης διδασκαλίας του μαθήματος γενικής παιδείας της Λογοτεχνίας η υπεύθυνη καθηγήτρια αποφάσισε να προβάλει ένα επεισόδιο της εν λόγω σειράς - η οποία έχει σήμανση καταλληλότητας μόνο για ενηλίκους. Στα αποσπάσματα που τους έδειξε υπήρχαν σεξουαλικές σκηνές αλλά και σκηνές στις οποίες απεικονίζονται ομοφυλόφιλοι να φιλιούνται.

Κάποια από τα παιδιά αντέδρασαν και ζήτησαν να διακοπεί η προβολή, ωστόσο η καθηγήτρια όχι μόνο συνέχισε κανονικά την προβολή του επεισοδίου, αλλά αποκάλεσε μάλιστα «ανώριμους» και «γυμνασιόπαιδα» όσους μαθητές ζητούσαν να σταματήσει το επεισόδιο. Τότε στην αίθουσα διδασκαλίας υπήρξε ένταση και διαφωνίες μεταξύ μαθητών και καθηγήτριας, ενώ τρεις μαθητές αποχώρησαν από την αίθουσα λόγω της ντροπής και της αμηχανίας που αισθάνθηκαν.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ένας μαθητής που προφανώς δεν ήθελε να δει άλλο, σηκώθηκε και έκλεισε την τηλεόραση. Τότε η καθηγήτρια τον αποκάλεσε «θρασύτατο» και έσπευσε να συνεχίσει την προβολή.

Αρκετοί μαθητές που ήταν παρόντες την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό υποστηρίζουν πως η καθηγήτρια προχώρησε στην προβολή του οπτικοακουστικού υλικού, δίχως να έχει ενημερώσει αλλά και δίχως να έχει λάβει έγκριση από τη διεύθυνση του σχολείου.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό. Όπως αναφέρουν μαθητές και γονείς, η διευθύντρια του εκπαιδευτικού ιδρύματος χειρίστηκε την υπόθεση με ψυχραιμία και προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Το εν λόγω περιστατικό έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις αναφορικά με τα όρια της διδακτικής ελευθερίας, πόσο μάλλον όταν αυτή απευθύνεται σε ανήλικους, αλλά και ερωτήματα για την επιλογή οπτικοακουστικού υλικού και την αξιοποίησή του στο πλαίσιο της διδασκαλίας.

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία μαθητή του σχολείου που αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια του χθεσινού μαθήματος της Λογοτεχνίας, η καθηγήτρια αποφάσισε να προβάλλει μια ταινία στα πλαίσια του μαθήματος. Η συγκεκριμένη ταινία περιείχε σεξουαλικό περιεχόμενο, κυρίως μεταξύ ομοφυλόφιλων.



Μάλιστα έγινε και μια αναφορά σε γεγονός κτηνοβασίας. Εμείς, ως μαθητές την παρακαλέσαμε με πλήρη ευγένεια να διακόψει την ταινία καθώς μας προσέβαλε. Εκείνη αρνήθηκε, αποκαλώντας μας ανώριμους και γυμνασιόπαιδα».

«Έπειτα, ύστερα από όλες τις χυδαιότητες που είχαμε αντιμετωπίσει, προβλήθηκε άλλη μια σκηνή με δύο άντρες να φιλιούνται (να σημειωθεί ότι 3 μαθητές αποχώρησαν από το μάθημα λόγω της ντροπής και των άσχημων εικόνων που είδαν). Έτσι, ένας μαθητής σηκώθηκε και αποφάσισε να κλείσει τον διαδραστικό πίνακα».

«Η καθηγήτρια σε συνεργασία με άλλον έναν καθηγητή που παρευρισκόταν στην τάξη, αποκάλεσε τον μαθητή θρασύτατο συνεχίζοντας την προβολή της ταινίας. Να σημειωθεί επίσης, ότι ο μαθητής εμποδίστηκε από το να κλείσει την ταινία και η καθηγήτρια παρουσιάστηκε αμετανόητη».

Tι είναι το Black Mirror που προβλήθηκε σε σχολική αίθουσα

Το Βlack Mirror πρόκειται για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας και αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της streaming πλατφόρμας Netflix.

Οι δύο πρώτες σεζόν προβλήθηκαν στο βρετανικό κανάλι Channel 4 το 2011 και το 2013. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα μεταφέρθηκε στο Netflix, όπου προβλήθηκαν πέντε επιπλέον σεζόν το 2016, 2017, 2019, 2023 με την πιο πρόσφατη να προβάλλεται το 2025.

Το Black Mirror είναι μια βρετανική ανθολογική τηλεοπτική σειρά που δημιουργήθηκε από τον Charlie Brooker. Τα περισσότερα επεισόδια είναι εικαστική φαντασία, που διαδραματίζεται σε δυστοπίες του εγγύς μέλλοντος με επιστημονική φαντασία. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από το The Twilight Zone και χρησιμοποιεί τα θέματα της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης για να σχολιάσει σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Τα περισσότερα επεισόδια είναι γραμμένα από τον Brooker με τη συμμετοχή της εκτελεστικής παραγωγού Annabel Jones, όπως αναφέρει η περιγραφή της σειράς από το IMDB.