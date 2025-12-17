Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

Οι μαθητές αντέδρασαν στις «έντονες σεξουαλικές σκηνές» αλλά και στις αναφορές σε γεγονός κτηνοβασίας 

Newsbomb

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

Σχολική αίθουσα 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη σχολική κοινότητα και όχι μόνο, η απόφαση καθηγήτριας λυκείου στο Αιγάλεω να προβάλει ένα επεισόδιο της δυστοπικής σειράς του Netflix, «Black Mirror» με ακατάλληλο για ανηλίκους περιεχόμενο, εν ώρα μαθήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου όταν στο πλαίσιο της δίωρης διδασκαλίας του μαθήματος γενικής παιδείας της Λογοτεχνίας η υπεύθυνη καθηγήτρια αποφάσισε να προβάλει ένα επεισόδιο της εν λόγω σειράς - η οποία έχει σήμανση καταλληλότητας μόνο για ενηλίκους. Στα αποσπάσματα που τους έδειξε υπήρχαν σεξουαλικές σκηνές αλλά και σκηνές στις οποίες απεικονίζονται ομοφυλόφιλοι να φιλιούνται.

Κάποια από τα παιδιά αντέδρασαν και ζήτησαν να διακοπεί η προβολή, ωστόσο η καθηγήτρια όχι μόνο συνέχισε κανονικά την προβολή του επεισοδίου, αλλά αποκάλεσε μάλιστα «ανώριμους» και «γυμνασιόπαιδα» όσους μαθητές ζητούσαν να σταματήσει το επεισόδιο. Τότε στην αίθουσα διδασκαλίας υπήρξε ένταση και διαφωνίες μεταξύ μαθητών και καθηγήτριας, ενώ τρεις μαθητές αποχώρησαν από την αίθουσα λόγω της ντροπής και της αμηχανίας που αισθάνθηκαν.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ένας μαθητής που προφανώς δεν ήθελε να δει άλλο, σηκώθηκε και έκλεισε την τηλεόραση. Τότε η καθηγήτρια τον αποκάλεσε «θρασύτατο» και έσπευσε να συνεχίσει την προβολή.

Αρκετοί μαθητές που ήταν παρόντες την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό υποστηρίζουν πως η καθηγήτρια προχώρησε στην προβολή του οπτικοακουστικού υλικού, δίχως να έχει ενημερώσει αλλά και δίχως να έχει λάβει έγκριση από τη διεύθυνση του σχολείου.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό. Όπως αναφέρουν μαθητές και γονείς, η διευθύντρια του εκπαιδευτικού ιδρύματος χειρίστηκε την υπόθεση με ψυχραιμία και προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Το εν λόγω περιστατικό έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις αναφορικά με τα όρια της διδακτικής ελευθερίας, πόσο μάλλον όταν αυτή απευθύνεται σε ανήλικους, αλλά και ερωτήματα για την επιλογή οπτικοακουστικού υλικού και την αξιοποίησή του στο πλαίσιο της διδασκαλίας.

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία μαθητή του σχολείου που αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια του χθεσινού μαθήματος της Λογοτεχνίας, η καθηγήτρια αποφάσισε να προβάλλει μια ταινία στα πλαίσια του μαθήματος. Η συγκεκριμένη ταινία περιείχε σεξουαλικό περιεχόμενο, κυρίως μεταξύ ομοφυλόφιλων.

Μάλιστα έγινε και μια αναφορά σε γεγονός κτηνοβασίας. Εμείς, ως μαθητές την παρακαλέσαμε με πλήρη ευγένεια να διακόψει την ταινία καθώς μας προσέβαλε. Εκείνη αρνήθηκε, αποκαλώντας μας ανώριμους και γυμνασιόπαιδα».

«Έπειτα, ύστερα από όλες τις χυδαιότητες που είχαμε αντιμετωπίσει, προβλήθηκε άλλη μια σκηνή με δύο άντρες να φιλιούνται (να σημειωθεί ότι 3 μαθητές αποχώρησαν από το μάθημα λόγω της ντροπής και των άσχημων εικόνων που είδαν). Έτσι, ένας μαθητής σηκώθηκε και αποφάσισε να κλείσει τον διαδραστικό πίνακα».

«Η καθηγήτρια σε συνεργασία με άλλον έναν καθηγητή που παρευρισκόταν στην τάξη, αποκάλεσε τον μαθητή θρασύτατο συνεχίζοντας την προβολή της ταινίας. Να σημειωθεί επίσης, ότι ο μαθητής εμποδίστηκε από το να κλείσει την ταινία και η καθηγήτρια παρουσιάστηκε αμετανόητη».

Tι είναι το Black Mirror που προβλήθηκε σε σχολική αίθουσα

Το Βlack Mirror πρόκειται για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας και αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της streaming πλατφόρμας Netflix.

Οι δύο πρώτες σεζόν προβλήθηκαν στο βρετανικό κανάλι Channel 4 το 2011 και το 2013. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα μεταφέρθηκε στο Netflix, όπου προβλήθηκαν πέντε επιπλέον σεζόν το 2016, 2017, 2019, 2023 με την πιο πρόσφατη να προβάλλεται το 2025.

Το Black Mirror είναι μια βρετανική ανθολογική τηλεοπτική σειρά που δημιουργήθηκε από τον Charlie Brooker. Τα περισσότερα επεισόδια είναι εικαστική φαντασία, που διαδραματίζεται σε δυστοπίες του εγγύς μέλλοντος με επιστημονική φαντασία. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από το The Twilight Zone και χρησιμοποιεί τα θέματα της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης για να σχολιάσει σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Τα περισσότερα επεισόδια είναι γραμμένα από τον Brooker με τη συμμετοχή της εκτελεστικής παραγωγού Annabel Jones, όπως αναφέρει η περιγραφή της σειράς από το IMDB.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:43ΚΟΣΜΟΣ

Επιχειρηματίας κατηγορείται για φόνο δύο μαθητριών στην Κολομβία με δηλητηριασμένα φραμπουάζ

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλεται η απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δήλωσε πως δεν έχει δει ποτέ τον Τιτανικό

19:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Έριχναν βοθρολύματα σε ορεινή περιοχή για τουλάχιστον έξι μήνες - Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Στην αντεπίθεση οι αγρότες - Κλιμάκωση κινητοποιήσεων και «όχι» στον πρωθυπουργό

19:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για εμπρησμούς σε ΙΧ

19:04LIFESTYLE

Το «Σόι σου»: Δεν ξαφνιαστήκαμε καθόλου με την απήχηση λένε Παπακωνσταντίνου και Ορκόπουλος

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με 42χρονο μοτοσυκλετιστή

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκράτες του Σίδνεϊ: Οι Φιλιππίνες απορρίπτουν τις εικασίες ότι έλαβαν εκπαίδευση από το Ισλαμικό Κράτος - Έβγαιναν «σπάνια» από το ξενοδοχείο και δεν δέχθηκαν επισκέψεις

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη ανάρτηση του δημοσιογράφου έπειτα από την καταγγελία σε βάρος του Νίκου Παππά: «Τα γεγονότα ότι μιλούν από μόνα τους»

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ: Πιστώθηκαν 487,9 εκατ. σε 480.000 αγρότες

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Νίκολιτς: «Θα είναι μια μάχη και όχι καρναβάλι»

18:43ΚΟΣΜΟΣ

The Iceman: Ο εκτελεστής της μαφίας που πάγωνε τα θύματά του για να ξεγελά την αστυνομία - Η αληθινή ιστορία που έγινε ταινία

18:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους - Ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικότερους οδικούς άξονες

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξετάζεται ο ρόλος της συντρόφου του ανιψιού στο διπλό φονικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

18:43ΚΟΣΜΟΣ

The Iceman: Ο εκτελεστής της μαφίας που πάγωνε τα θύματά του για να ξεγελά την αστυνομία - Η αληθινή ιστορία που έγινε ταινία

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους - Ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικότερους οδικούς άξονες

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη στιγμή σε συναυλία: Τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο - Βίντεο

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει τον ευρωβουλευτή Νίκο Πάππα έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζήτησε από τον Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο με τον Λαζαρίδη και τον Μυλωνάκη να συνομιλούν σε διακοπή της Εξεταστικής

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ