Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

Στη φυλακή οδηγείται η 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συμμαθήτριας της σε γυμνάσιο της Κυψέλης.

Για τους γονείς της κατηγορούμενης έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρτική εξέταση για τυχόν διάπραξη παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η στάση της 16χρονης αμέσως μετά την πράξη της. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν εμφανίστηκε σοκαρισμένη ή μεταμελημένη, αλλά γελούσε ειρωνικά, ενώ παρόμοια ψυχρή συμπεριφορά επέδειξε και κατά τη σύλληψή της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έδειξε φόβο, κράτησε σκληρή στάση απέναντι στους αστυνομικούς και περιορίστηκε να δηλώσει ότι «θα τα πει όλα στον Εισαγγελέα».

Στο μεταξύ η μητέρα της υποστηρίζει ότι η κόρη της έχει μετανιώσει και χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς.

Η ίδια κάνει λόγο για «κακές παρέες» που την "παρασύρουν" , ενώ παραδέχεται ότι λόγω εργασίας δεν μπορούσε να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στο παιδί της, σημειώνοντας ωστόσο πως η ανήλικη φέτος δεν παρουσίαζε προβλήματα απουσιών και επιθυμούσε να συνεχίσει να φοιτά στο προηγούμενο σχολείο της και πως η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μόνο κακό της έκανε.

Την ίδια ώρα, το 14χρονο θύμα παραμένει σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, φοβάται ακόμη και να βγει από το σπίτι, με την οικογένειά του να βιώνει έντονη ανασφάλεια και να ζητά απαντήσεις για το πώς μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση δεν αποτράπηκε εγκαίρως.

Διαβάστε επίσης