3I/ATLAS: Πλησιάζει πιο κοντά από ποτέ στη Γη - Προβληματισμός όμως για το πόσο κοντά

Το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS πλησιάζει το κοντινότερο σημείο στη Γη μέσα στις επόμενες 48 ώρες, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία για παρατήρηση από το ηλιακό μας σύστημα.

Η ανακάλυψή του έχει προκαλέσει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον, με ειδικούς να εξετάζουν τη φύση του και την προέλευσή του.

Ανακαλυφθέν νωρίτερα μέσα στο 2023, το 3I/ATLAS αποτελεί μόλις το τρίτο επιβεβαιωμένο αντικείμενο που προέρχεται από το βαθύ διάστημα και διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα.

Οι περισσότεροι αστρονόμοι το χαρακτηρίζουν ως κομήτη, ωστόσο υπάρχουν φωνές που προτείνουν να εξεταστεί και η πιθανότητα να πρόκειται για... εξωγήινο σκάφος.

Ο Harvard καθηγητής Avi Loeb, γνωστός για τις αμφιλεγόμενες απόψεις του, έχει αμφισβητήσει ορισμένα χαρακτηριστικά του, όπως την περίφημη «ουρά» του.

Πόσο κοντά θα φτάσει το 3I/ATLAS στη Γη;

Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο πλησιάζει το κοντινότερο σημείο του στη Γη, η απόσταση παραμένει μεγάλη: περίπου 170 εκατομμύρια μίλια.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η απόσταση Γης-Ήλιου είναι περίπου 93 εκατομμύρια μίλια. Επιπλέον, το3I/ATLAS είχε πλησιάσει περισσότερο τον Άρη, σε απόσταση περίπου30 εκατομμυρίων μιλίων, κατά την πορεία του προς τον Ήλιο.

Παρά τη μεγάλη απόσταση, τα σύγχρονα τηλεσκόπια επιτρέπουν την παρακολούθηση του αντικειμένου καθώς κινείται στο διάστημα.

Η 19η Δεκεμβρίου θα είναι η ιδανική ημέρα για την παρατήρηση του 3I/ATLAS, με την καλύτερη ώρα να είναι νωρίς το πρωί, γύρω στις 6:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου. Χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου, το αντικείμενο δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι.

Η NASA συνιστά την παρατήρηση προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά, κοντά στο αστέρι Regulus στον αστερισμό του Λέοντα. Για μια καθαρή εικόνα, απαιτείται τηλεσκόπιο με διάμετρο τουλάχιστον 30 εκατοστά.

Όσοι δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπορούν να παρακολουθήσουν τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση που θα πραγματοποιήσει το Virtual Telescope Project, ξεκινώντας στις 1:00 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου στις 19 Δεκεμβρίου.