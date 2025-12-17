Ο Γιούργκεν Κλοπ διάλεξε τους τέσσερις κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Ο Γιούργκεν Κλοπ, ένας από τους κορυφαίους προπονητές της γενιάς του που πλέον έχει αποσυρθεί - έστω και προσωρινά - έφτιαξε το δικό του «Mount Rushmore» επιλέγοντας τους τέσσερις κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου κατά τη γνώμη του.

Πρώτος στη λίστα του πρώην τεχνικού της Λίβερπουλ ήταν ο Γιόχαν Κρόιφ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον πιο επιδραστικό προπονητή ποδοσφαίρου, τονίζοντας πως «ο τρόπος που έβλεπε και καταλάβαινε το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά ασύγκριτος».

Στη δεύτερη θέση ο Κλοπ τοποθέτησε τον μεγάλο του «αντίπαλο» Πεπ Γκουαρντιόλα. «Ήταν χαρά και τιμή να τον αντιμετωπίζω τόσο συχνά στην καριέρα μου», είπε ο Κλοπ, προσθέτοντας: «Τα πιο δύσκολα παιχνίδια, αλλά με έναν τρόπο αυτά που απόλαυσα περισσότερο, γιατί ήταν και είναι έμπνευση για όλους».

Το τρίτο πρόσωπο που επέλεξε ο Γερμανός τεχνικός ήταν ένας από τους εμβληματικότερους προπονητές στην ιστορία του αθλήματος και φυσικά λόγος γίνεται για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο Αγγλικό ποδόσφαιρο και διαμόρφωσε μια ολόκληρη εποχή.

Η τέταρτη και τελευταία θέση ήταν εκείνη που δυσκόλεψε περισσότερο από όλες τον Κλοπ, ο οποίος αποκάλυψε πως είχε να επιλέξει μεταξύ του Κάρλο Αντσελότι, αλλά και τις εμβληματικές μορφές της Λίβερπουλ: Τον Μπιλ Σάνκλι και τον Μπομπ Πέισλι.

Κατέληξε εν τέλει στον Μπιλ Σάνκλι για να κλείσει το δικό του «Mount Rushmore».

https://www.instagram.com/reel/DSVCRaPDL8M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

