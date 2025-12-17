Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση 57χρονης από ΙΧ στον Εύοσμο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Μια 57χρονη γυναίκα λίγο πριν τις 19:00 κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο στον Εύοσμο σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε την 57χρονη στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος.

